Görke will Steuerbetrug von Online-Händlern eindämmen

Händler, die auf Amazon oder Ebay verkaufen, müssen in Deutschland Umsatzsteuer abführen - tun das aber oft nicht. Dadurch entgeht dem Staat jährlich ein dreistelliger Millionenbetrag. Brandenburgs Finanzminister will nun die Plattformen selbst in die Pflicht nehmen.