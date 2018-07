Die IFA, eine der wichtigsten Messen für Verbraucherelektronik, bleibt weiterhin in Berlin. Der Veranstalter der Funkausstellung hat seinen Vertrag mit der Messe Berlin GmbH am Donnerstag um fünf Jahre verlängert - mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Die Erfolgsgeschichte dieser führenden globalen Leitmesse wird damit in unserer Stadt fortgeschrieben", sagte Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin. "Neue Digitalisierungs-Trends in der Consumer Electronics- und in der Haushaltsgerätebranche werden oft zuerst in Berlin präsentiert. Damit gibt die IFA auch dem Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin wichtige Impulse."