Auch Brandenburg im Plus

Das Land Berlin hat in der ersten Jahreshälfte erneut deutlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Unter dem Strich stand ein Haushaltsüberschuss von rund 1,18 Milliarden Euro, wie aus einer am Freitag vorgestellten Übersicht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Die Entwicklung der Länderhaushalte stelle sich "weiterhin deutlich günstiger" dar.

Die Hauptstadt hatte auch das Gesamtjahr 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen. Mit einem Rekordüberschuss von damals 2,16 Milliarden Euro werden Schulden zurückgezahlt und Investitionen getätigt. Ein Grund waren höhere Steuereinnahmen, weil die Wirtschaft gut läuft.

Das ist auch in anderen Bundesländern so. Brandenburg erzielte einen Überschuss in Höhe von 370 Millionen Euro. Alle Bundesländer kamen zusammen im ersten Halbjahr auf einen Haushaltsüberschuss von insgesamt 15,6 Milliarden Euro. Den höchsten Überschuss machte Bayern mit 3,2 Milliarden Euro, ein Minus machten nur das Saarland (-163 Millionen) und Sachsen-Anhalt (-81 Millionen). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbesserten sie ihre Haushaltslage um rund 10,4 Milliarden Euro. Angesichts der steigenden Steuereinnahmen hatte der Bund der Steuerzahler bereits deutliche Entlastungen für die Bürger gefordert.