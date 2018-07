Die LEAG schreibt auf ihrer Webseite, sie müsse die Folgen der Eingriffe in die Natur "schnell, wirksam und nachhaltig ausgleichen". Bereits parallel zur Braunkohlengewinnung beginne das Unternehmen daher mit der Rekultivierung ehemaliger Tagebauflächen. "Keine einzige Tonne Braunkohle wird gefördert, ohne dass feststeht, wie wir den bergbaulichen Eingriff in die bestehende Kulturlandschaft wieder ausgleichen." Es entstünden Wald- und Agrarlandschaften, Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Wasserflächen.

Vor allem Grüne und Linke in den Landtagen von Sachsen und Brandenburg hatten immer wieder Klarheit über die Folgekosten des Braunkohletagebaus in der Lausitz eingefordert. Sie wollen beispielsweise wissen, wer im Fall einer Pleite der LEAG die Kosten der Renaturierung bezahlt. Der frühere Betreiber Vattenfall habe beim Verkauf des Lausitzer Braunkohlegeschäftes an Leag zwar etwa 1,7 Milliarden Euro an Barmitteln für die Rekultivierung übergeben, argumentieren Kritiker. Bisher hätten es die Regierungen Brandenburgs und Sachsens jedoch versäumt, dieses Geld zu sichern.