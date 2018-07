Amazon Flex in Berlin und München

Die Linkspartei im Bundestag hat den neuen Amazon-Dienst Flex, bei dem Privatleute in Berlin und München für den Online-Versandhändler Pakete austragen, scharf kritisiert. Amazon verdränge mit dem neuen Geschäftsmodell nicht nur reguläre Beschäftigung, sondern verschiebe das unternehmerische Risiko vollständig auf die privaten Kurierfahrer, sagte der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linken, Pascal Meiser, am Mittwoch.

Für viele Fahrer dürfte gar nicht absehbar sein, welche persönlichen Risiken sie eingehen, so Meiser weiter. Sie haften zum Beispiel beim Verlust oder bei Schäden an den Paketen. Amazon wirbt auf seiner Flex-Homepage mit den Worten "Seien Sie Ihr eigener Chef und arbeiten Sie nach Ihrem Zeitplan, um mehr Zeit zu haben, Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen" um neue Auslieferer. Voraussetzungen seien ein Smartphone, ein Führerschein und ein eigenes Auto. Bis zu 64 Euro für einen vier-Stunden-Lieferblock stellt Amazon als Verdienst in Aussicht.