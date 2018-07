Berliner Senat will strengere Regeln für Leihradanbieter

Nach der Pleite des Leihradanbieters O-Bike stehen weiterhin hunderte Fahrräder in Berlin herum – bisher ist nicht klar, wer sie einsammelt und entsorgt. Es sei nicht in Ordnung, wenn das am Senat hängenbleibe, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auf Anfrage des rbb. Das solle aus der Insolvenzmasse des Unternehmens bezahlt werden.

Doch das Unternehmen mit Sitz in Singapur ist seit Tagen nicht erreichbar, neben Berlin stehen auch in München, Frankfurt am Main und Hannover zum Teil mehr als 1.000 der silber-gelben Fahrräder herum. Da die App nicht mehr funktioniert, sind die Räder nicht mehr zu orten.