Neuer Potsdamer Stadtteil Krampnitz - Klimaneutral, autoarm und ein Hauch von New York

Auf dem ehemaligen Kasernengelände im Potsdamer Norden soll für mehr als 1,5 Milliarden Euro ein neuer Stadtteil entstehen. Bis zu 10.000 Menschen sollen in Krampnitz wohnen. Derzeit werden die alten fünfgeschossigen Wohnblöcke abgerissen. Von Juliane Güldner

Bis in den Abend hinein arbeiten die Bagger auf dem rund 140 Hektar großen, eingezäunten Gelände. Alte DDR-Platten werden abgerissen, die das Bau- und Montagekombinat (BMK Ost) in den 1980er Jahren im Auftrag der sowjetischen Armee errichtet hat. Die Trümmerstücke werden zerteilt, in Beton und Kies sortiert und später beim Straßenbau wieder verwendet. Viele historische Gebäude hingegen stehen unter Denkmalschutz und sollen als Zeitzeugen auch stehen bleiben. Ein Beispiel ist das Bergviertel, eine alte Siedlung, die Ende der 1930er Jahre für Zivilangestellte der Wehrmacht errichtet wurde. "Wir haben hier Klinkerbauten, die auch gut in die Landschaft passen, die wir unbedingt erhalten wollen", sagt Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam. Neben den denkmalgeschützten Gebäuden, in denen etwa 3.000 Menschen wohnen werden, soll ein Neubauquartier mit einem breit gefächerten Wohnungsangebot entstehen.

Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten

"Unser Auftrag ist, dass wir möglichst breiten Schichten der Bevölkerung Wohnraum bieten", sagt Nicke. Neben Eigentum wird es auch Miet- und Sozialwohnungen geben. Eine genaue Quote sei allerdings noch nicht festgelegt. Laut Nicke engagiert man sich derzeit beim Land, damit Krampnitz "als förderfähiger Standort für die Wohnungsbauförderung anerkannt wird". Sowohl Familien mit Kindern als auch Senioren, Genossenschaften und Baugruppen sollen nach Plänen der Stadt in dem neuen Stadtteil mit dem in der wachsenden Landeshauptstadt Potsdam dringend benötigten Wohnraum versorgt werden.

New Yorker Central Park als Vorbild

In der Mitte des Stadtteils soll ein großer, quadratischer Park entstehen, angelehnt an den New Yorker Central Park. "Wir haben jetzt hier einen Entwurf vorliegen, der von einem acht Hektar großen Central Park ausgeht", so Bert Nicke. "Dort soll insbesondere so eine freizeitnahe Nutzung möglich sein." Auch an die soziale Infrastruktur wurde gedacht. Fünf bis sechs Kindertagesstätten, ein bis zwei Grund- sowie eine weiterführende Schule, Stadtteilbiliothek, Einkaufsmöglichkeiten und auch Ärzte soll es vor Ort geben. "Dazu sind jetzt im Masterplan auch entsprechende Standorte auszuweisen", so Nicke. Im November soll dann mit einem konkreten Vorschlag für die soziale Infrastruktur in Krampnitz an die Öffentlichkeit gegangen werden. Fest steht: Krampnitz ist als klimaneutraler Stadtteil und autoarmes Quartier gedacht.

Verkehr auf den Straßen entlasten

"Die Priorität soll eindeutig auf ÖPNV liegen und auf Radverkehr, ergänzt durch Car-Pooling-Angebote", sagt Geschäftsführer Nicke. Im autoarmen Quartier sollen die Bewohner die Wege also eher zu Fuß statt mit dem Auto zurücklegen, auch nach Potsdam sollen sie "bevorzugt mit der Straßenbahn oder mit dem Rad" fahren - "um auch den Verkehr auf den Einfallsstraßen nach Potsdam etwas zu entlasten", so Nicke. Geprüft wird, wie durch den Straßenausbau oder auch die Errichtung von Radschnellwegenetzen der Verkehr insgesamt entlastet werden kann. Die Straßen nach Potsdam sind bereits jetzt im Berufsverkehr zugestaut. Bewohner von Fahrland und Groß Glienicke befürchten mit dem neuen Wohngebiet in Krampnitz deutlich mehr Verkehrsprobleme. "Es ist natürlich ein Paradoxon, wenn man meint, dass die jetzt schon angespannte Verkehrssituation dadurch entlastet wird, dass wir in Krampnitz noch einen Stadtteil bauen", so Nicke. Dies sei in der Tat eine schwierige Aufgabe, der man sich auch besonders widme: "Der Schlüssel liegt beim Straßenverkehrskonzept der Stadt und dass die Prognosen auch eintreten." Im Gespräch ist unter anderem ein Ausbau der Straßenbahnlinie über Krampnitz bis nach Fahrland.

Zauneidechsen, Fledermäuse und Munitionsfunde

Dass man nicht alles vorausplanen kann, zeichne so eine Entwicklungsmaßnahme aus, sagt Bert Nicke. So wurden bereits 131 Zauneidechsen eingesammelt und umgesiedelt sowie bei der Kartierung der Flora und Fauna auch erhaltenswerte Quartiere von Fledermäusen gefunden. "Da müssen wir Lösungen finden - und die werden wir auch finden", so Nicke. Auch im Bornstedter Feld sei ihnen das schon begegnet. "Probleme würde ich es nicht nennen, aber Herausforderungen begegnen uns doch gelegentlich", sagt Bert Nicke mit einem Lächeln um die Lippen. Neben Asbest in den Dächern finden sich auch jede Menge Hinterlassenschaften von der militärischen Nutzung durch die Rote Armee. "Wir müssen Munition absammeln, es ist, ich sage mal, das Erbe der Sowjetarmee, dass sie bei ihrem Abzug nicht alles mitgenommen haben, sondern sich noch die eine oder andere Überraschung im Boden findet", so Nicke. Daher warnt er auch davor, das Gelände auf eigene Faust zu betreten. Es ist nicht grundlos eingezäunt und bewacht.

Jeden Sonntag Führungen

Für Interessierte bietet der Entwicklungsträger jeden Sonntag Führungen über das Gelände an. Das Publikum sei dabei sehr gemischt, sagt Hubert Lakenbrink, Projektkoordinator für Krampnitz. Neben Älteren, die immer schon wissen wollten, wie es hinter der Betonmauer aussieht und früher keine Gelegenheit hatten, auf das Gelände zu kommen, seien auch Jüngere dabei, die sich für eine Wohnung oder ein Haus interessieren. "Wir gehen hier einen ganz bestimmten Weg über das Gelände, das hat etwas mit den Kampfmittelverdachtsflächen zu tun", so Lakenbrink. "Wir gehen ins Kasino, wir schauen uns den Central Park an - und berichten eben auch über die Zukunft, wie es weitergeht." Die ersten Einzüge von Bewohnern des neuen Stadtteils sind nach aktuellem Stand bereits für Ende 2021, Anfang 2022 geplant.