A.Platzer Berlin Dienstag, 10.07.2018 | 13:00 Uhr

Was für ein Schwachsinn... Vielleicht sollte mal jemand die Kundenperspektive einnehmen. Wenn ich ohne Ankündigung an meinem geplanten Halt vorbeifahren, muss ich zum einen extra Zeit für die Rückfahrt in Kauf nehmen und mein Ticket (2 Stunden one way) gilt nicht. So stelle ich mir Service am Kunden vor... Lieber Gott lass Hirn regnen und msch', dass es trifft!