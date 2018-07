Die Billigfluglinie Ryanair streicht wegen eines Streiks des Kabinenpersonals in der kommenden Woche rund 600 Flüge. Es handele sich um Verbindungen von und nach Spanien, Portugal und Belgien am Mittwoch (25.7.) und Donnerstag (26.7.), teilte das Unternehmen mit.

Ob auch deutsche Flughäfen von den Ausfällen betroffen sind, konnte Ryanair noch nicht sagen. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Die Airline bietet allein von Berlin aus an den beiden Tagen insgesamt 38 Flüge in die genannten drei Länder an. 13 davon werden von der Gesellschaft Laudamotion geflogen.

Die scheinbar lokalen Ausstände können jeweils auch Folgen für Passagiere in anderen Ländern haben, denn die Umläufe der Flugzeuge gehen jeden Tag quer durch das Flugnetz der Gesellschaft. Eine Maschine, die morgens in Spanien wegen Personalmangels stehen bleibt, kann mittags auch nicht in Deutschland oder England zu einem Folgeflug abheben.