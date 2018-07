P.Wagner Donnerstag, 12.07.2018 | 15:36 Uhr

Hinzukommt noch, dass nicht nur die Leute die sich auf dem Bahnsteig befinden, wenn der Zug vorbei rauscht, nicht mehr einsteigen können / dürfen. Sondern die sich im Waggon befinden, dann auch nicht mehr am gewünschten Bahnsteig aussteigen dürfen.

Das grenzt wirklich schon an einer Aktion aus dem Tollhaus. Dies in einer Millionen Metropole.

Na ja, das sind alles Auswirkungen, die sich bis heute hinziehen eines Herrn Mehdorn damaliger S-Bahn Chef (den Flughafen hat er auch nicht zustande bekommen), eines Herrn Wowereit und seines damaligen Spitzensenats, wie es bis heute der öffentliche Dienst zu spüren bekommt.

Anstatt diese Stadt vor fünfzehn Jahren voran zubringen, wurde sie praktisch durch all diese Sparmaßnahmen in die Neunziger Jahre zurück geworfen.

Das schlimme an der ganzen Sache dabei ist, dass es dieser Senat bis auf ganz wenigen Ausnahmen (SPD Senatoren) keinen Deut besser macht. Und der Regierende M.M sich am Nasenring der links-grünen durch die Manege führen lässt