Kommentar | Reservierung in Berliner Bädern möglich

Wer 60 Euro bezahlt, kann eine 50-Meter-Bahn in den Berliner Bäderbetrieben für sich reservieren. Der Manager von Depeche Mode tut dies wohl für vier Tage im Olympiabad, zum Ärger eines ZDF-Moderators. Doch es könnte schlimmer kommen, findet Vanessa Klüber

Es heißt, der Schwimmer, der die Bahn in diesen Tagen für sich alleine hat, ist ein Manager von Depeche Mode. Eine rbb-Reporterin, die regelmäßig dort schwimmt, bestätigt: Die Bahnen sind vom 23. bis 26. Juli gebucht.

Vielleicht sind es die heutigen 35 Grad, die das Fass – oder in diesem Fall das Schwimmbecken – zum Überlaufen bringen. Zumindest beim ZDF-Korrespondenten Thomas Walde, der aufgeregt twittert: "Im öffentlichen Olympiabad Berlin ist seit Tagen morgens die schönste Bahn für die Allgemeinheit gesperrt, weil ein wohlhabender Mensch geruht, dort allein (!) zu schwimmen. […] Es gibt viele Reaktionen auf Twitter, Walde konkretisiert: "Ein Mensch mietet sich für vier Tage die (breiteste) Bahn für sich allein von 8 bis 10 Uhr morgens. Ein Schild wird aufgestellt: Alle anderen dürfen Platz machen. Auf der Bahn nebenan drängeln sich dann Jahreskarteninhaber und alle anderen."

Laut einer Sprecherin der Berliner Bäder ist es "schon immer" so, dass man sich eine Bahn mieten kann: Eine 50-Meter Bahn kostet 60 Euro die Stunde, eine 25-Meter-Bahn 35 Euro – zusätzlich zum Eintrittspreis. Alleine oder in Gruppen. Die Sprecherin sagte rbb|24 weiter, dass dies nur nach Abwägung des jeweiligen Badleiters möglich sei. Wenn das Bad also zu voll ist, könne man keine Bahn buchen. Regulär kostet der Eintritt 5,50 Euro für einen Einzeleintritt. Das gelte für alle Frei- und Hallenbäder der Berliner Bäderbetriebe.

Auch Thomas Walde kann sich demnach eine Bahn mieten – theoretisch so breit und zeitlich so lang, dass er den ganzen Tag Delphin schwimmen könnte, wenn die Badleitung das okay findet.

"Was ist daran demokratisch?" fragt Walde dann noch an die Berliner Regierung aus Grünen, Linken und SPD gerichtet.