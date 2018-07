Senat lehnt Repräsentanz von Siemens am Magnus-Haus ab

Aus für Siemens' Pläne an der Museumsinsel

Siemens kann seine Hauptstadtpräsenz nach langem politischen Streit nun doch nicht in einem denkmalgeschützten Haus an der Museumsinsel bauen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und der Bezirksstadtrat, Ephraim Gothe (SPD), lehnten am Mittwoch das zuvor genehmigte Vorhaben im Garten des Magnus-Hauses ab. "Damit ist der 2015 auf politische Weisung erteilte Vorbescheid vom Tisch."

Siemens hatte im Garten des 2001 gekauften Magnus-Hauses einen Neubau für seine Berlin-Repräsentanz errichten wollen. Mit Unterstützung des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit und des damaligen Stadtentwicklungssenators Michael Müller (beide SPD) wurde das Projekt 2015 gegen das Veto der Denkmalschützer genehmigt. Das Haus gilt als einer der letzten barocken Stadtpaläste in Alt-Berlin und liegt gegenüber dem Pergamon-Museum an der Museumsinsel.