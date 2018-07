Während Getreidebauern in Brandenburg massive Ernteausfälle beklagen, haben die Spargelbauern im Land 2018 eine Rekordernte erzielt. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, lag die Ausbeute bei rund 22.200 Tonnen. Schon 2017 sei mit fast 22 000 Tonnen ein sehr gutes Ernteergebnis realisiert worden. Die Spargelsaison 2018 könne als die erfolgreichste in Brandenburg seit 1991 eingestuft werden.

Das herausragende Ernteresultat sei auch auf die guten Wachstums- und Erntebedingungen für Spargel zurückzuführen, so das Statistikamt. So stieg der Ertrag pro Hektar um 0,2 auf fast 59 Tonnen. Die Anbaufläche hingegen verkleinerte sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent auf knapp 3.800 Hektar.