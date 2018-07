dpa Audio: Inforadio | 23.07.2018 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa

Auch das Umland zieht mit - Berliner Mieten steigen immer schneller

23.07.18 | 14:03 Uhr

Die Wohnungsmieten in Berlin kennen weiterhin nur ein Richtung: nach oben. Aber auch im Umland werden in einigen Ecken Berliner Preise aufgerufen. Allerdings, sagt eine neue Studie, ist das alles nichts - im bundesweiten Vergleich zu den Top-Standorten.

Der Anstieg der Wohnungsmieten in Berlin hat sich nach einer aktuellen Studie weiter beschleunigt. Im zweiten Quartal 2018 wurde nach der jüngsten Auswertung des privaten Forschungsinstituts F+B eine Standardwohnung in Berlin im Durchschnitt zu einem Quadratmeterpreis von 9,33 Euro angeboten (im Vorjahr: 8,57 Euro). Das ist ein Plus von 8,9 Prozent. Im ersten Quartal lag die Preissteigerung verglichen mit dem Vorjahreswerte noch bei 5,7 Prozent.



Unterdurchschnittliches Einkommens- und Kaufkraftniveau

Mit seinen Angebotsmieten liege Berlin aber noch immer "weit unterhalb anderer Top-Standorte in Deutschland", was mit dem nach wie vor unterdurchschnittliche Einkommens- und Kaufkraftniveau zu erklären sei, heißt es in der F+B-Analyse.

Bei Eigentumswohnungen in Berlin errechnete das private Forschungsinstitut einen Durchschnittpreis von 3.370 Euro pro Quadratmeter, das sind 220 Euro oder 7,0 Prozent mehr als im zweiten Vierteljahr 2017. In anderen Metropolen wie München (plus 0,5 Prozent) und Düsseldorf (1,9 Prozent) setzten sich die großen Preissprünge der vergangenen Jahre nicht mehr fort.



In einigen Kommunen sogar sinkende Preise

Auch im Umland steigen die Wohnungsmieten weiter deutlich. Je näher die Gemeinden an der Metropole liegen, desto größer fallen die Preissprünge aus. In vielen anderen Kommunen Brandenburgs sind die angebotenen Mietwohnungen nur leicht teurer geworden, in einigen wurden sie sogar günstiger, so die Daten aus der F+B-Studie, die am Montag veröffentlicht wurden. Die Angebotsmieten in Teltow kommen dem Berliner Niveau am nächsten. Dort wurden im zweiten Quartal 8,12 Euro verlangt, das waren 89 Cent oder 12,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Brandenburg/Havel am günstigsten

Am wenigsten mussten neue Mieter in Brandenburg an der Havel zahlen - 5,32 Euro, 29 Cent mehr als vor einem Jahr. Im Landkreis Dahme-Spreewald (6,88 Euro), Königs Wusterhausen (7,20 Euro), Oranienburg, (7,39 Euro), Hohen Neundorf (7,21 Euro) und Fürstenwalde/Spree (5,59 Euro) sanken die Quadratmeterpreise bei Mieterwechseln leicht.

Grundlage für die Berechnungen sind nach Angaben von F+B Angebotsdaten von knapp 30 Millionen Objekten in Deutschland.