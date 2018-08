Sommerhitze mit wochenlangen Höchsttemperaturen und kaum Regen: Die Traubenlese bei Brandenburger Weinbauern steht kurz bevor. "Wir sind generell in diesem Jahr 14 Tage früher dran", sagte Manfred Lindicke, Geschäftsführer von Weinbau Lindicke in Werder (Potsdam-Mittelmark). Er bewirtschaftet 7,6 Hektar und ist der größte Weinbaubetrieb in Brandenburg.

Im Land stehen von der Uckermark bis nach Südbrandenburg an etwa 35

Standorten Reben auf rund 30 Hektar. Winzer gehören zu den wenigen Betrieben in der Landwirtschaft, die in diesem Jahr von der extremen Hitze profitieren. "Der Entwicklungsstand der Reben ist dem 30-jährigen Mittel um gut drei Wochen voraus", hieß es beim Deutschen Weininstitut.