Wie Air Berlin dem Untergang mit Design entkommen wollte - Schick in den Sinkflug

13.08.18 | 07:09 Uhr

Manager Stefan Pichler sollte Air Berlin sanieren. Die Probleme, die er erbte, waren jedoch so gewaltig, dass ihm schließlich nichts weiter übrig blieb, als das Siechtum der Airline zu verwalten. Fast wäre ihm jedoch ein ansehnlicher Coup gelungen. Von Oliver Noffke



Etwa ein halbes Jahr bevor Air Berlin Mitte August 2017 die Insolvenz anmelden musste, wollte das Management um den ehemaligen Vorstandschef Stefan Pichler noch einmal ein ganz großes Rad drehen. Das mittlerweile schon etwas altbacken wirkende Logo sollte verschwinden. Bei den Kunden hatte die Kuller mit den zwei geschwungen Strichen lange genug für Verwirrung gesorgt. War das nun ein kleines a mit zwei seltsam liegenden L's? Oder vielleicht doch der Blick aus einem Flugzeugfenster? Nur schien dann der Flügel seltsam krumm und irgendwie nicht wie ein Teil des Flugzeugs. Das Rätselbild hatte also ausgedient, nach acht Jahren sollte ein frischer Anstrich her.

Die Ferrari-rote Lackierung wäre durch weitere Farben aufgelockert worden. Das Heck in Schwarz, Bär, Gold mit deutlichen Bezügen zu Berlin sowie zur deutschen Flagge. Mit Pink- und Violetttönen wäre rund um das Leitwerk optisch einiges los gewesen. Die vielen Schattierungen und geometrischen Figuren kann man als Gruß an Etihad interpretieren, dem damaligen Großaktionär. Seit einigen Jahren trägt die staatliche Airline der Vereinigten Arabischen Emirate eine Reihe von sand- und goldfarbenen Dreiecken am Heck.

Bild: abaca

Pichler saniert nun in Jordanien

Wie ernst es der Führungsriege am Saatwinkler Damm mit der Umgestaltung war, zeigt ein Blick in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts. Am 20. Dezember 2016 wurde ein neues Erscheinungsbild angemeldet. Neben dem bekannten Schriftzug reckt ein Bär stolz den Hals in die Höh. Kugelschreiber mit dem stilisierten Tier und andere Merchandising-Artikel seien bereits entwickelt worden, erzählte der ehemalige Unternehmenssprecher Ralf Kunkel dem Flugnachrichtenportal airliners.de vor einigen Monaten. rbb|24 liegt ein Bild von einem Modellflugzeug vor, das im Herbst 2016 während einer Sitzung des Managements im kleinen Kreis präsentiert worden war. Die Aufnahme entstand heimlich. Nichts sollte nach außen dringen. Auch wenn das Bild etwas unscharf ist, das nie veröffentlichte neue Design ist darauf gut zu erkennen. Pichlers Intention war offenbar, die Öffentlichkeit zu überraschen und so nach Monaten der schlechten Unternehmensnachrichten für Ablenkung und positive Schlagzeilen zu sorgen. Eine Anfrage von rbb|24 zu seinen genauen Absichten ließ Pichler unbeantwortet. Mittlerweile arbeitet er in Amman und versucht als Präsident und CEO die angeschlagene Fluglinie Royal Jordanian zu sanieren.



Ein Erbe aus Mühlsteinen

Bei Air Berlin war es Pichler auch zwei Jahre nach seinem Antritt nicht gelungen, die strukturellen Probleme zu lösen, die ihm seine Vorgänger hinterlassen hatten. In Kabine und Cockpit gab es gewaltige Lohnunterschiede, die durch den schnellen Zukauf anderer Fluglinien während der Führung durch Joachim Hunold entstanden waren. Unter Pichler ging die Schere in der Kabine sogar noch weiter auseinander, weil Air Berlin im Sommer Saisonkräfte über Zeitarbeitsfirmen aquirierte und mit Mini-Löhnen abspeiste. Die Stimmung unter großen Teilen der Besatzung war entsprechend mies. Nach wie vor war zudem unklar, was Air Berlin eigentlich sein wollte. Als Mallorca-Shuttle und mit Urlaubsflügen verdiente das Unternehmen weiterhin gutes Geld. Aber das passte nicht ins Konzept von Etihad. Die Araber brauchten Partner in Europa, die ihnen genügend Geschäftskunden lieferten, mit denen in Abu Dhabi die Großraumflieger nach Asien, Afrika und Australien gefüllt werden konnten. Zudem brauchte Etihad Partner, die Wirtschaftsmetropolen innerhalb der EU anflogen. Air Berlin bot jedoch Malle statt Madrid. Den Konzern mit der Brechstange als zweite Lufthansa zu platzieren, war teuer und zahlte sich nicht aus.



Bild: Deutsches Marken- und Patentamt

Eine schier endlose Reihe von Sparprogrammen hatte in den zurückliegenden Jahren kaum Erfolge erzielt. Das Personal war müde. Die Probleme blieben. Wachstum gab es nur bei den Schulden. Unter Pichler waren alle Flugzeuge verkauft worden, die gesamte Flotte war seit Sommer 2016 geleast. Mit frischer Farbe über alten Rost zu pinseln, hätte die Korrosion der Air Berlin nicht aufhalten können.

Wo liegt der Schatz im Schaumstoff vergraben?

Das Re-Branding war wohl auch äußerst kurzfristig geplant und sollte zügig umgesetzt werden. Aus Kreisen der damals Beteiligten erfuhr rbb|24, das neue Design sei innerhalb weniger Wochen in Auftrag gegeben und entwickelt worden. Einen langen Prozess, in dem Für und Wider abgewogen worden seien, habe es nicht gegeben. Vielmehr wurden dem Management verschiedene Optionen vorgelegt, darauf sei flott entschieden worden.

Nicht viel Zeit für einen Entschluss, der Aussehen und Image auf Jahre hinaus verändern konnte sowie Millionen von Euro verschlungen hätte. Der Auftrag ging an Landor, einen Spezialisten für Markengestaltung und Unternehmensidentität aus San Francisco. Wie viel Zeit Air Berlin den Designern genau zugestanden hatte, wollte Landor nicht sagen. "Bei allem Respekt: Nachfragen zu Air Berlin beantworten wir nicht", hieß es knapp. Wie schwer sich bekannte Marken normalerweise mit einem neuen Aussehen tun, zeigte gerade erst die Lufthansa. Mehrere Jahre hätten Management und Designer miteinander gerungen, bevor man mit dem Ergebnis an die Öffentlichkeit gegangen sei, heißt es auf der Unternehmensseite. Nachdem der erste Flieger in der Luft war, wurden zudem noch einmal mehrere Millionen investiert. Erst im Sonnenlicht wurde klar, das neue Blau war zu dunkel geraten. Zu prüfen, ob eine neue Identität einmalig und schützenswert ist, sollte bei so einem Prozess einer der kürzesten Schritte sein. Das Markenamt in München brauchte acht Wochen, um Air Berlin den Markenschutz für den neuen Bären zuzuschreiben. Das war am 2. Februar 2017. Am Tag zuvor war die Neugestaltung allerdings schon faktisch vom Tisch. Pichler hatte seinen Posten räumen müssen. Er war durch Thomas Winkelmann ersetzt worden, der zuvor das Lufthansa-Drehkreuz am Flughafen München verantwortet hatte. Das Modellflugzeug mit dem Bären verschwand in einer Kiste. Bis heute ist es nicht wieder aufgetaucht.

Das Gate ist geschlossen

Bild: Andreas Altwein Nach West-Berlin dürfen zu diesem Zeitpunkt nur Fluglinien der westlichen Siegermächte fliegen. Für die Lufthansa ist Tegel bis nach der Wiedervereinigung tabu. Der US-Pilot Kim Lundgren gründet 1978 die Fluggesellschaft Air Berlin Inc. mit Sitz in Miami. Nach der Wiedervereinigung stellte der Unternehmer Joachim Hunold, hier 1998 mit Berlins Regierendem Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU), Air Berlin neu auf.



Bild: Julian Stratenschulte Hunold und Lindgren wagen 1991 einen Neustart und gründen die deutsche Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG. Hunold übernimmt fortan die Unternehmensführung und beginnt Ende der neunziger Jahre damit, täglich Flüge nach Palma de Mallorca von Berlin, Düsseldorf und Paderborn einzurichten. Der Mallorca-Shuttle markiert den Aufstieg der Airline, die sich nun auf Flugziele mit hohem touristischen Aufkommen konzentriert.

Bild: APA Schon nach ein paar sehr erfolgreichen Jahren scheint es, als ob das Unternehmen nicht schnell genug wachsen kann, um die Vorstellungen Hunolds zu erfüllen. Er beginnt andere Unternehmen aufzukaufen oder sich an ihnen zu beteiligen. 2004 übernimmt Air Berlin 24 Prozent der Niki Luftfahrt GmbH, die Airline des ehemaligen Formel-1-Piloten Niki Lauda.



Bild: Imago/ Hoffmann Zwei Jahre später bringt Hunold Air Berlin an die Börse. Der Ausgabekurs wird auf zwölf Euro pro Aktie festgelegt. Ursprünglich waren 17,30 Euro angesetzt, was sich aber als zu optimistisch erweist. Nach dem Börsengang expandiert das Unternehmen und übernimmt 2007 die Fluggesellschaft LTU.



Bild: dpa/Eva Oertwig Glänzender Erfolg: In den Jahren 2006 und 2007 macht das Unternehmen zusammen über 60 Millionen Euro Gewinn. Hier ist Air-Berlin-Chef Hunold mit Heiner Lauterbach (M.) und Veronica Ferres (2.v.r.) auf der Bambi-Gala zu sehen.



Bild: dpa/Jannis Mattar Rasanter Aufstieg: Im Juli 2010 tritt Air Berlin der Luffahrtallianz Oneworld bei. Kurze Zeit später gibt es Code-Share-Vereinbarungen mit American Airlines, British Airways oder Iberia, wodurch neue Kundenkreise erschlossen werden können. Ab 2011 gibt es auch Direktflüge zwischen Berlin und New York, ein erster Schritt weg vom Markt der Ferienflieger und hin zu den traditionellen Anbietern mit ihren Drehkreuzen.



Bild: dpa Das schnelle Wachstum kommt allerdings mit einem teuren Preis: Wegen der anhaltenden Verluste seit 2008 Hunold 2011 als Unternehmenschef abtreten. Für ihn kommt der ehemalige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn. Im selben Jahr steigt die arabische Fluggesellschaft Etihad Airways unter Führung des Australiers James Hogan als größter Einzelaktionär bei Air Berlin ein.



Bild: Wolfgang Kumm/imago Durch die Kooperation vergrößert sich das Angebot an Flugzielen mit Air-Berlin-Flugnummer schlagartig. Allerdings verlieren die deutschen ihre Direktverbindungen nach Asien. Statt nach Bangkok oder auf die Malediven fliegt Air Berlin nun nach Abu Dhabi, um das Drehkreuz von Etihad zu füttern.



Bild: dpa Die roten Zahlen bleiben und Mehdorn muss 2013 seinen Sitz als Vorsitzender räumen. Er wechselt ausgerechnet an die Spitze der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) und soll nun die desaströsen Verhältnisse auf der Baustelle des BER in den Griff bekommen. Als Chef von Air Berlin hatte Mehdorn kurz zuvor noch eine Klage gegen die FBB angestrengt, weil der Airline nach der geplatzten Flughafeneröffnung jeden Monat Kosten in Millionenhöhe entstanden waren.

Bild: Eventpress Radke Nachfolger wird der Österreicher Wolfgang Prock, der bereits Chief Strategy Officer bei Air Berlin war. Im selben Monat kündigt Prock unter anderem den Abbau von etwa 900 Arbeitsplätzen an. Die Mitarbeiter müssen sich seinen Namen allerdings nicht lange merken.



Bild: picture alliance Im April 2014 muss Air Berlin einen Rekordverlust von 315,5 Millionen Euro vermelden. Anteilseigner Etihad Airways hilft mit einer 300 Millionen Euro schweren unbefristeten Wandelanleihe. Im November tritt Prock zurück, Nachfolger wird der Manager Stefan Pichler (Mitte). Hier mit der damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (beide SPD) zu sehen.

Bild: dpa-Zentralbild Ab Juli 2016 besitzt Air Berlin keine eigenen Flugzeuge mehr. Fortan wird die gesamte Flotte geleast. Ob das wirklich Kosten spart, darf bezweifelt werden. Denn die Flugzeuge kommen von überall her. Die Innenausstattung entspricht teilweise nicht dem, was die Kunden gewohnt sind. Andere Maschinen müssen viel öfter gerwartet werden, als die Mechaniker es aus den Jahren zuvor gewohnt waren.



Bild: dpa Ein halbes Jahr später wird auch Pichler abgelöst. Der ehemalige Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird neuer CEO. Bis 2016 hatten sich 1,14 Milliarden Schulden bei der Airline angesammelt. Als Winkelmann im August 2017 die Insolvenz verkündet, sind die Verbindlichkeiten auf fast zwei Milliarden Euro gestiegen.

Bild: imago/Ralph Peters Innerhalb weniger Jahre war Air Berlin zur zweitgrößten deutschen Fluglinie Deutschlands nach der Lufthansa aufgestiegen. Nun verlieren Tausende Mitarbeiter ihren Job.

Die berühmten Air Berlin Herzen wird am 27. Oktober 2017 zum letzten Mal ausgeteilt. Um 23.45 Uhr landet der letzte Flug aus München auf dem Flughafen Tegel. | Weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 17.08.2018, 19.30 Uhr

