dpa Audio: Inforadio | 14.08.2018 | Johannes Frewel | Bild: dpa

Ein Jahr nach dem Aus - Air-Berlin-Pleite hinterlässt an vielen Flughäfen Spuren

14.08.18 | 08:20 Uhr

Die Insolvenz von Air Berlin beunruhigte vor einem Jahr auch viele Flughafenbetreiber. Denn Deutschlands zweitgrößte Fluglinie brachte ihnen Millioneneinnahmen. Insbesondere kleinere Flughäfen haben nach wie vor an dem Aus zu knabbern. Von Johannes Frewel

Air Berlin war nicht nur bei Geschäfts- und Privatreisenden als Anbieter fest etabliert. Die Gesellschaft war auch bei den Flughäfen ein gern gesehener Kunde. Hohe Millionenbeträge zahlte die Airline jedes Jahr für Starts, Landungen und die Abfertigung. Von deutschen Flughäfen aus können Passagiere rund 600 Ziele weltweit per Direktflug erreichen. Einen großen Teil davon hatte einst die Air Berlin im Programm. Ein Jahr nach der Pleite sei die Lücke, die die Fluglinie hinterließ, größtenteils wieder geschlossen, sagt Palph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV. So werden von den ehemals 182 Air-Berlin-Strecken nur noch 19 nicht mehr bedient, so Beisel. "Das heißt, die Air-Berlin-Lücke ist zu über 90 Prozent schon geschlossen. Bei den jetzt noch fehlenden Angeboten, handelt es sich meistens um Langstrecken, die auf Berlin und Düsseldorf entfallen."

Die Konkurrenz hatte bereits gelauert

Europaweit wappneten sich Fluggesellschaften vor Jahresfrist, Slots von Air Berlin zu übernehmen. Der Run auf die Streckenrechte ist heute im wesentlichen gelaufen. Hauptgewinner sind Lufthansa samt Eurowings, Easyjet und Ryanair mit Laudamotion. "An den meisten großen Flughäfen ist die Situation so, dass die Nachfrage nach den begehrten Zeitfenstern zum Starten und Landen – den so genannten Slots – ohnehin das verfügbare Kapazitätsangebot übersteigt", so Beisel. Deshalb seien die von Air Berlin gehaltenen Start- und Landerechte sehr schnell von den Konkurrenten übernommen worden. "Die haben schon fast darauf gewartet, diese attraktiven Strecken besetzen zu können", so der ADV-Geschäftsführer.

Flughäfen arbeiten nur wirtschaftlich bei kontinuierlicher Auslastung

Das Nachsehen haben kleinere Flughäfen, die nur über ein kleines Streckennetz verfügen und um ihre Rentabilität kämpfen. Innerdeutsch schlägt das Aus von Air Berlin bis heute ins Kontor. Nürnberg verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr zeitweilig etwa 30 Prozent Rückgang bei den Passagieren, Erfurt 50, Karlsruhe 70, aber auch Berlin etwa sieben Prozent. Je kleiner ein Flughafen in Deutschland ist, umso schwieriger fällt es den Betreibern wirtschaftlich gesund zu arbeiten, sagt Beisel. "Am Ende des Tages können Sie heute als Flughafen dort Geld verdienen, profitabel arbeiten, wo sie über den gesamten Tag eine ordentliche Auslastung ihrer gesamten Infrastruktur haben. Aber vor allen Dingen ihres Personals." An den Flughäfen der Region flog einst jedes dritte Flugzeug mit rot-weißem Air-Berlin-Logo. Das starke Wachstum an den Berliner Flughäfen wurde in den vergangenen Jahren jedoch ohnehin von Easyjet und Ryanair in Schönefeld vorangebracht. Längst haben diese beiden Billigflieger und die Lufthansa-Tochter Eurowings auch die ehemaligen Air-Berlin-Slots in Tegel übernommen.