August-Zahlen für Berlin und Brandenburg - Berufsanfänger lassen Arbeitslosenquote leicht steigen

30.08.18 | 10:41 Uhr

Kochen, Putzen, Programmieren - für viele Jobs in Berlin und Brandenburg wird Personal gesucht. Im August ist die Arbeitslosenquote allerdings in beiden Ländern gestiegen, wie häufig im Sommer: Dann melden sich viele Schulabgänger und fertige Azubis arbeitslos.

Die Arbeitslosenquote in Berlin und Brandenburg ist im August leicht gestiegen. Das hat die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitgeteilt. Danach stieg die Quote in Berlin auf 8,2 Prozent im August - von 8,1 im Juli. Im August des Vorjahres lag die Quote noch bei 9,0 Prozent. Insgesamt waren im August 158.624 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Juni war sie mit 7,9 Prozent zum ersten Mal seit dem Mauerfall unter 8 Prozent gesunken.

Auch in Brandenburg gab es etwas mehr gemeldete Arbeitslose als im Monat zuvor. Das Plus war aber so gering, dass die Quote bei 6,2 Prozent blieb. Im Vorjahresmonat August hatte die Quote bei 6,8 Prozent gelegen. Insgesamt gab es 82.292 Jobsuchende im August diesen Jahres.

Wenig Einstellungen in den Ferien

Ein Anstieg der Arbeitslosenzahl im August ist üblich, weil sich viele Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen im Sommer zunächst arbeitssuchend melden. Die August-Zahlen spiegeln dies auch wieder: So stieg die Zahl der arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen in Berlin um 4 Prozent an, in Brandenburg um 4,4 Prozent. Auch Unternehmen halten sich während der Betriebsferien mit Neueinstellungen zurück. Grundsätzlich ist die Zahl der offenen Stellen aber hoch: Mehr als 24.000 offene Stellen am ersten Arbeitsmarkt meldete die Arbeitsagentur in Brandenburg, das waren 0,7 Prozent mehr als im Juli und 14,1 mehr als im August 2017. In Berlin waren es fast 26.500 Arbeitsstellen und damit 2,9 Prozent mehr als im Juli sowie 7,4 mehr als im vergangenen August.



Sendung: Inforadio, 30.08.2018, 10.00 Uhr