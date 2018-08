Berliner Bauunternehmen profitieren deutlich vom Boom beim Wohnungsbau und diversen Infrastrukturprojekten in der Hauptstadt.



Größere Unternehmen machten im ersten Halbjahr rund 1,471 Milliarden Euro Umsatz. Das war fast ein Viertel mehr (plus 23,6 Prozent) als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte.

Allein im Wohnungsbau legten die Umsätze um fast ein Drittel zu. Weil Berlin wächst, werden neue Wohnungen benötigt. Handwerker und Baufirmen sind oft über Wochen ausgebucht. Im ersten Halbjahr verdienten Firmen aber zum Beispiel auch an Gleisbauarbeiten, wie die Referatsleiterin des Statistikamtes sagte.