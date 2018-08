Früher wurden im Schultheiss-Quartier in Moabit Millionen Hektoliter Bier gebraut - jetzt warten an der Turmstraße über 50 Geschäfte auf neue Kunden. Am Donnerstag hat dort ein neues Shopping-Center eröffnet - das 68. in Berlin. Es wird nicht das letzte sein.

Pünktlich um 9.00 Uhr wurde an der Turmstraße in Moabit das neue "Schultheiss Quartier" eröffnet - mit Zuckerwatte für die Kleinsten und allem, "was man braucht, um gut anzukommen". Gemeint sind offenbar Moabit sowie die 57 neuen Einkaufsmöglichkeiten - von "Kaufland" bis "Mediamarkt".

"Mall of Berlin", "Das Schloss" oder "Alexa" - fast an jedem Hotspot in Berlin gibt es inzwischen eine Shopping-Mall. Nach Angaben des Einzelhandelsverbandes sind es inzwischen 67 - oder vielmehr 68, denn am Donnerstag ist eine weitere hinzugekommen.

Viele der Anwohner wissen das neue, wohnortnahe Angebot zu schätzen. Früher, sagte eine der ersten Kundinnen am Donnerstag dem rbb, hätten sie auch in Moabit alles gehabt - Hertie, Karstadt und Woolworth - doch diese Kaufhäuser hätten alle dicht gemacht. Daher freue sie sich über das neue Einkaufszentrum. Natürlich wissen auch die Investoren um den Lokalpatriotismus der Moabiter. Daher haben sie gleich noch 4.000 T-Shirts drucken lassen, auf denen die Ortsnamen Monaco, Mailand, München und Moabit erscheinen - wobei die ersten drei fett durchgestrichen sind.

Wohnraum in Form der ursprünglich geplanten Mikro-Apartments gibt es nicht, dafür insgesamt 15.000 Quadratmeter an Büroflächen - alles integriert in das historische Brauerei-Gelände, ebenso wie die neuen Verkaufsflächen, die sich nach Angaben des Investors über rund 30.000 Quadratmeter erstrecken. Erst 80 Prozent davon seien belegt, sagte Harald Huth am Donnerstag der rbb-Abendschau - denn wegen der Konkurrenz durch das Internet sei es für den Einzelhandel derzeit "nicht unbedingt leichter". Er sei aber zuversichtlich, dass die restlichen Flächen bis Ende des Jahres noch vermietet werden könnten.

Zur Eröffnung ist auch der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, gekommen. Der Grünen-Politiker glaubt, dass der Standort Moabit vom neuen Einkaufszentrum profitieren wird. Das gelte auch für den Einzelhandel auf der Turmstraße.

Nach Angaben des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg summiert sich die Fläche aller 68 Berliner Malls inzwischen auf 4,6 Millionen Quadratmeter - 1,24 Quadratmeter pro Einwohner. Zum Vergleich: In Hamburg sind es 1,56 Quadratmeter, so dass Philipp Haverkamp vom Handelsverband noch "Luft nach oben" sieht. In der ehemals geteilten Stadt seien vor allem die Verkaufsflächen im Ostteil "unterdurchschnittlich entwickelt" gewesen, sagte Haverkamp am Donnerstag rbb|24. Daher habe es in Berlin einen regelrechten Boom an Shopping-Centern gegeben.

Allein in Lichtenberg gibt es heute zwölf Shoppingcenter, dagegen sind es in Tempelhof-Schöneberg nur zwei. Die größten Flächen entfallen auf die zehn Einkaufszentren in Mitte: Dort lässt sich auf fast 288.000 Quadratmetern einkaufen.