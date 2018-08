rorrbart Berlin Montag, 27.08.2018 | 20:26 Uhr

Die Wirtschaft wächst seit Jahren bundesweit, also auch in Berlin. Das liegt aber ab den hart arbeitenden Berlinerinnen und Berlinern und auch an innovativen Unternehmen in unserer Stadt. Frau Pop kann sich davon wahrlich nichts auf ihre Fahne schreiben und natürlich auch nicht der Senat.