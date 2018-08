Deutliches Plus an Besuchern

Die Berliner Bäder-Betriebe jubeln über die anhaltende Hitzewelle. Im Vergleich zum vergangenen Jahr werden Hunderttausende Besucher mehr erwartet. Dass es zeitweise zu Schließungen kommt, sei deshalb nicht zu vermeiden, so die Berliner Bäder.

Das heiße Sommerwetter beschert den Berliner Bäder-Betrieben super Besucherzahlen, sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Scholz-Fleischmann am Mittwoch dem rbb. Nach seinen Angaben werden allein in den Sommerbädern in diesem Jahr einige 100.000 Besucher mehr erwartet als im vergangenen Jahr.