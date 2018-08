Bild: AP

Primera Air - Lettischer Billigflieger will Tegel mit Nordamerika verbinden

30.08.18 | 14:54 Uhr

Erst im März hat die Lufthansa ihre Flüge von Berlin nach Nordamerika gestrichen - zu unrentabel. Im kommenden Jahr springt der lettische Billigflieger Primera Air in die Lücke. Ein Flug nach New York soll dann nicht viel mehr kosten als eine Zugfahrt nach München. Von Oliver Noffke



Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) konnte einen neuen Anbieter für Langstrecken ab Tegel gewinnen. Ab Juni 2019 soll die lettische Airline Primera Air täglich nach New York JFK starten. Zudem sollen viermal wöchentlich Flüge nach Boston angeboten werden, dreimal die Woche geht es nach Toronto. Die Flüge sollen bei 149 Euro für ein One-Way-Ticket beginnen. "Wir glauben, dass die Zeit teurer Transatlantikreisen Geschichte ist", teilte das Unternehmen auf Anfrage von rbb|24 mit. "Mit unseren günstigen Angeboten werden mehr Leute in die USA und nach Kanada reisen können und mehr Touristen aus Nordamerika nach Berlin kommen können, die sich das bisher nicht leisten konnten."

Flug nach New York so teuer wie der Zug nach München

Zum Vergleich: Eine Zugfahrt von Berlin nach München mit einem der ICE-Sprinter kostet ohne Bahncard in der 2. Klasse etwa 140 Euro. In seiner untersten Preiskategorie bietet Primera allerdings ausschließlich einen Sitz, den man sich nicht aussuchen kann und erlaubt die Mitnahme einer stark größenbeschränkten Handtasche. Alles andere kostet extra. Änderungen am Flug, Essen an Bord oder die Möglichkeit zum Stornieren gibt es dann nicht. Im obersten Preissegment wird auch mehr Komfort, Service und Flexibilität angeboten. In der teuersten Kategorie sollen die Ticketpreise nach New York One-Way bei 499 Euro beginnen, heißt es von dem Unternehmen.

Direktverbindungen mit kleinen Fliegern statt Drehkreuzen

Erst im März hatte die Lufthansa Direktflüge von Berlin nach Nordamerika eingestellt. Diese seien nicht rentabel. Wer ab Berlin mit der Lufthansa in die Weite will, muss deshalb erst nach Frankfurt oder München fliegen, wo die teils gigantischen Großraumflieger des Unternehmens mit Passagieren aus ganz Europa gefüttert werden. Mit der lettischen Billigfluglinie kommt nun ein Trend der Branche nach Berlin, der sich lange angekündigt hat: Direktverbindungen auch von kleineren Flughäfen statt aufwendiger Drehkreuze, die oft dafür sorgen, dass Zeitfenster zum Starten und Landen knapp werden. Primera Air will für die Flüge eine neue Version der 737 einsetzen mit der Bezeichnung MAX-9. Durch größere Tanks, effizientere Triebwerke und diversen sprit- und geräuscheinsparenden Tüfteleien, wie den markanten doppelten Winglets, hat Boeing seinen Mittelstrecken-Kassenschlager für Transatlantikflüge fit gemacht. Die Flugzeuge von Primera Air werden Platz für 189 Passagiere bieten. Zwei Maschinen will das Unternehmen in Tegel stationieren und dafür auch Cockpit- und Kabinenpersonal einstellen, hieß es.

Die Boeing 737 MAX-9 zeichnet sich durch ihre prägnanten doppelten Winglets aus. (Der Vogel ist nicht inklusive.) | Bild: AP

Primera Air profitiert von Förderungen

Nachteilig ist diese Strategie allerdings für die Flughafenbetreiber. Wenn eine Airline ein Drehkreuz an einem Flughafen einrichtet, bindet sie sich meist über Jahrzehnte als Kunde an den Standort. Zudem geben Passagiere an Flughäfen meist nur dann Geld aus, wenn sie, auf den Weiterflug wartend, durch die Flure schlendern. Bei Direktflügen rennen die meisten hingegen an den Fressbuden vorbei direkt zum Ausgang, insbesondere Kunden von Billigfliegern. FBB-Sprecher Daniel Tolksdorf sagte rbb|24, dass Primera Air auch von Förderungen profitieren wird. Für neue Langstreckenverbindungen, die in den vergangenen zwölf Monaten nicht ab Berlin angeboten wurden, können Airlines seit Mai Rabatte bei den Flughafengebühren erhalten, wenn sie diese Strecke für mehr als drei Jahre anbieten. Im ersten Jahr beträgt der Rabatt 100 Prozent, im zweiten 70 Prozent und im dritten 40 Prozent. Wer vorher wieder aussteigt, muss die Hälfte der gesparten Beträge an die FBB überweisen. Die Verbindung nach Boston dürfte für Primera Air also besonders rentabel laufen.