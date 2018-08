Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich am Freitag nun auch in Deutschland wegen eines Streiks auf Flugausfälle und -verspätungen gefasst machen. Mitten in der Urlaubs-Hochsaison weiten die Piloten der Airline ihren Ausstand auf die Bundesrepublik aus. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat alle rund 400 angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen für den 10. August zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Das teilte sie am Mittwoch mit.

Auf welche Ausfälle sich die Kunden dabei konkret einrichten müssen, blieb zunächst noch unklar. Laut VC können alle Verbindungen von und nach Deutschland betroffen sein. Der Arbeitskampf beginne am Freitag um 3:01 Uhr und ende am Samstag um 2:59 Uhr. Wichtige deutsche Ryanair-Basen sind unter anderem Berlin-Schönefeld, Frankfurt (Main), Weeze und der Hunsrück-Flughafen Hahn. Das Unternehmen will sich im Laufe des Mittwochs äußern.