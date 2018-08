Der Hitze und Trockenheit zum Trotz – die Brandenburger Obstbauern erwarten bisher eine Top-Ernte. Nach dem schlechten Ergebnis von 2017 soll der Ertrag bei Äpfeln in diesem Jahr sehr gut sein, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Das endgültige Ergebnis kann jedoch noch durch das Wetter beeinflusst werden. Viele Plantagen konnten künstlich bewässert werden, hatte Thomas Bröcker vom Landesgartenbau-Verband dem rbb Mitte Juli berichtet. Die Schäden durch Trockenheit hielten sich daher in Grenzen. Allerdings müssten die Früchte früher als üblich von den Plantagen geholt werden.

Apfelbäume stehen im Land auf rund 900 Hektar: meist in Betrieben in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark sowie in Frankfurt (Oder).