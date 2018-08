dpa-Zentralbild Video: Brandenburg Aktuell | 21.08.2018 | Ulrike Nagel | Bild: dpa-Zentralbild

Bundesratsinitiative im September - Brandenburg will steuerfreie Dürre-Rücklage für Landwirte

21.08.18 | 21:11

Brandenburg will sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass sich Landwirte künftig besser gegen Wetterextreme wie Dürren absichern können. Das hat das Kabinett am Dienstag in Potsdam beschlossen. Konkret geht es um eine steuerfreie betriebseigene Krisenreserve, eine sogenannte Risikoausgleichszulage.

So sollen Landwirte künftig einen bestimmten Betrag steuerfrei ansparen können, um Dürre- oder Hochwasserschäden in den Folgejahren besser ausgleichen zu können. Man wolle ein einfaches Verfahren, so Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD), damit das Geld im Krisenfall unbürokratisch eingesetzt werden könne.

Statt Formulare ausfüllen, Rücklagen sofort verwenden

Extreme Dürre führt in diesem Sommer zu Ernteausfällen. Fünf Millionen Euro Soforthilfe hat Brandenburg schon zugesagt. Nun sollen die Länder im Bundesrat eine steuerfreie Rücklage für Agrarbetriebe durchsetzen. Hilfe zur Selbsthilfe nennt der Agrarminister diese Rücklagen. "Das würde dann auch die anderen Verfahren nicht notwendig machen, wenn wir dieses Instrument hätten", sagte Vogelsänger. Statt Formulare auszufüllen, könnten die Landwirte dann die eigenen Rücklagen sofort verwenden. Vogelsänger geht von einer breiten Mehrheit im Bundesrat aus.

Zweiter Anlauf im Bundesrat

Vor zwei Jahren war eine entsprechende Initiative Brandenburgs am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. Nun hätten mehrere Bundesländer Unterstützung signalisiert, so Vogelsänger. In der nächsten Bundesratssitzung am 21. September wolle man die Bundesregierung auffordern, das Selbsthilfe-Instrument zügig einzuführen.



Bildergalerie: Dürre in Berlin und Brandenburg

Bild: contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA Auf Satellitenbildern von Berlin und Brandenburg ist zu sehen, welche Folgen die Dürre der letzten Monate für die Natur hat.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger In Brandenburg finden die Rinder auf den Weiden teils nicht mehr genug Futter.

Bild: dpa/Patrick Pleul Auch für Störche ist auf den Feldern kaum noch etwas zu holen. Insbesondere Jungstörche sind betroffen: Durch die mangelnde Nahrung sind viele geschwächt.

Bild: imago Viele Brandenburger Landwirte sind betroffen. Die extreme Trockenheit schadet besonders dem Getreide- und Rapsanbau.

Bild: dpa Die Dürre macht ebenfalls den heranwachsenden Weihnachtsbäumen zu schaffen. Bereits jetzt sei abzusehen, dass es 30 bis 50 Prozent Ausfälle geben werde, so der Geschäftsführer des Waldbauernverbandes Brandenburg, Rosenthal. Bessere Chancen haben Jungbäume, die unter älteren und größeren Stämmen stehen.

Bild: imago/Andreas Gora Durch die Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden hoch.

Bild: rbb Ende Juli brennen 50 Hektar Kiefernwald bei Fichtenwalde.



Bild: dpa/Christian Pörschmann Auch Hubschrauber und Wasserwerfer der Berliner Polizei kommen zum Einsatz.

Bild: dpa/Paul Zinken In Berlin selbst nutzte die Polizei die Wasserwerfer auch dazu, ausgetrocknete Grünflächen der Hauptstadt zu bewässern.



Bild: dpa/Patrick Pleul Der Wassermangel macht sich auch in den Flüssen bemerkbar. Wegen Niedrigwasser in der Oder können Schiffe nicht fahren. Bei Pegelständen wie 1,60 Meter an der Messstelle Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) oder 1,41 Meter in Frankfurt (Oder) kann der Fluss quasi durchwatet werden.

Bild: dpa/Andreas Franke In Senftenberg haben Temperaturen bis 38 Grad und fehlender Regen die Schwarze Elster komplett austrocknen lassen. Das Flussbett liegt trocken und führt kein Wasser mehr.

Sendung: