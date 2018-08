Bild: imago/Ralph Peters

Erste Schätzungen in Brandenburg - Dürreschäden summieren sich auf 260 Millionen Euro

13.08.18 | 15:32

Die wochenlange Hitze und Trockenheit hat den Brandenburger Landwirten Erlösausfälle in Höhe von 260 Millionen Euro beschert. Diese Summe habe das Land mit Stand vom 8. August an die Bundesregierung gemeldet, sagte der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, Jens-Uwe Schade, am Montag vor einer Bund-Länder-Konferenz zur Dürre.



Bundesregierung soll nationalen Notstand erklären

Wie Schade weiter sagte, handelt es sich um eine erste Schätzung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa summieren sich die Dürreschäden mehrerer teils stark betroffener Bundesländer bereits auf 1,1 Milliarden Euro. Der Bauernverband fordert Bundeshilfen in entsprechender Höhe. Die Potsdamer Staatssekretärin Carolin Schilde werde wie viele ihrer Länderkollegen darauf dringen, dass sich der Bund an Hilfen für die Bauern beteilige, erläuterte Schade. Angesichts der finanziellen Größenordnungen könnten dies die Länder nicht alleine stemmen. Dazu müsse der Bund bei der EU einen nationalen Notstand dokumentieren, sagte der Sprecher. So sei sichergestellt, dass die Hilfen nicht als Wettbewerbsverzerrung bewertet würden. Vertreter von Bund und Ländern wollten sich am Montag im Landwirtschaftsministerium in Berlin einen aktuellen Überblick über die Schäden in der Landwirtschaft verschaffen. Es ist bereits das zweite Treffen dieser Art. Entscheidungen über Nothilfen werden aber nicht erwartet. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte mehrmals betont, zunächst die offiziellen Daten zur Erntebilanz Ende des Monats abwarten zu wollen. Erst dann soll über finanzielle Hilfen entschieden werden.

Auch Brandenburg stellt Gelder bereit