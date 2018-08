dpa/Patrick Pleul Video: Brandenburg aktuell | 23.08.2018 | Ulrike Nagel | Bild: dpa/Patrick Pleul

340 Millionen Euro für Ausfälle - Landesbauernverband sieht Klärungsbedarf bei Dürrehilfen

23.08.18 | 10:12 Uhr

Alleine würden es die Bauern in diesem Jahr nicht schaffen, daher freut sich der Brandenburger Bauernverband über die angekündigten Dürrehilfen. Doch die Verteilung sei noch nicht klar. Grüne und BUND haben da grundsätzlichere Bedenken.

Der Landesbauernverband Brandenburg begrüßt die angekündigten Dürrehilfen von Bund und Ländern. Geschäftsführer Wolfgang Scherfke sagte am Mittwochabend dem rbb, man sei zufrieden, "dass es ein Bund-Länder-Programm geben wird, weil die Schäden in diesem Jahr wirklich so groß sind, dass die Länder es schwer haben, das alleine zu tragen." Allerdings sei die Art der Verteilung des Geldes noch nicht komplett geklärt. So könnten etwa Landwirte leer ausgehen, die wegen der Notlage Vieh verkauft hätten. Deshalb müsse darüber diskutiert werden, ob der Betriebsertrag die geeignete Bewertungsgrundlage für die Hilfen sei, so Scherfke.

Die Bauern hätten nicht immer gute Erfahrungen mit Hilfsprogrammen gemacht, sagte Scherfke und erinnerte an die alte Forderung, steuerfrei Risikorücklagen bilden zu können. Diese Forderung wird auch vom Land Brandenburg unterstützt – im September will das Land eine entsprechende Bundesratsinitiative einbringen. Es fehlten im Moment nämlich die politischen Rahmenbedingungen, "dass wir uns auch selber helfen können", so Scherfke. Daher und "weil Lebensmittel erzeugt werden", seien die Hilfen berechtigt.

Bauernbund: "Schlag ins Gesicht sparsam wirtschaftender Bauernfamilien"

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte am Mittwoch angekündigt, dass Bund und Länder 340 Millionen Euro an Dürrehilfen bereitstellen wollen. Ihre Zusage knüpfte die Ministerin allerdings daran, dass sich die Bundesländer zur Hälfte an den Hilfen beteiligen. Gemeldet worden seien Schäden von 680 Millionen Euro. Schäden und Interesse an Hilfsprogrammen meldeten nun 14 Länder an, nur Rheinland-Pfalz und das Saarland nicht. In Brandenburg waren bereits zuvor Hilfen für landwirtschaftliche Betriebe zur Verfügung gestellt worden. Das Land hatte ein Sofortprogramm in Höhe von 5 Millionen Euro aufgelegt. Der Bauernbund Brandenburg, der vor allem kleine Betriebe vertritt, sprach angesichts der Ankündigung Klöckners von einem "Schlag ins Gesicht aller sparsam wirtschaftenden Bauernfamilien". Mit den Hilfen würden große Betriebe, die waghalsig in zu großes Wachstum investiert hätten, bevorzugt.

Robert Habeck

Grünen-Chef Habeck: Auszahlungen an Bedingungen knüpfen

Auch bundesweit werden die Hilfen kritisch gesehen: Nach Ansicht von Grünen-Chef Robert Habeck ist es prinzipiell gut, den Landwirten zu helfen. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn die Auszahlung der Gelder an Bauern gehen würde, die ihre Äcker künftig nach ökologischeren Gesichtspunkten bewirtschaften, sagte Habeck dem Sender NDR Info.



In der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag) kritisierte er zudem, mit Finanzspritzen werde die Ursache der Krise verdeckt. "Wir sehen ja, wie das bisherige System die Klimakrise befeuert und sich jetzt gegen die Landwirte wendet." Die Gesellschaft habe die Landwirte in eine Sackgasse manövriert. Bauern stünden unter dem enormen Druck, immer mehr und immer billiger zu produzieren, damit Verbraucher günstige Lebensmittel haben. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert einen Kurswechsel. "Wir unterstützen die Nothilfe für die betroffenen Landwirte, doch gerade dieser extreme Sommer muss Anlass für ein Umsteuern in der Landwirtschaftspolitik sein", sagte BUND-Chef Hubert Weiger der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). "Wir müssen weg von pauschalen Flächenprämien hin zu einer gezielten Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die die Klimaziele integriert." Sendung: Inforadio, 23.08.2018, 07:20 Uhr