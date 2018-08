Mitarbeiter der Berliner U-Bahn haben sich in dieser Woche mit einem Brandbrief an den BVG-Vorstand gewandt: Sie beklagen dramatische Personallücken und massive Überlastung der Angestellten. Nun hat der Vorstand geantwortet.

Der BVG-Vorstand hat jetzt mit einem eigenen Brief reagiert. In dem Schreiben, das dem rbb vorliegt, bedankt sich der Vorstand für die offenen und kritischen Worte - und schlägt ein Krisentreffen für den kommenden Dienstag vor. Zuerst hatte die Tageszeitung "neues deutschland" darüber berichtet.

Der Brandbrief, den die Mitarbeiter der Berliner U-Bahn an ihre Unternehmensleitung schrieben, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Rede ist von zu wenig Fahrzeugen, kaputten Zügen, löchrigen Schichtplänen, einem dramatischen Personalmangel und massiver Überlastung.

Offener Brief an den Vorstand

"Seien Sie versichert, dass der gesamte Vorstand, die Führungskräfte der U-Bahn und die Berliner Politik sich der Verantwortung für ein hochwertiges U-Bahn-Angebot bewusst sind", heißt es in dem Schreiben der Unternehmensspitze. Der Vorstand will jetzt mit den Personalräten der Sparten VBU-Verkehr, VBU-Fahrzeuge, und dem Bereich U-Bahn über eren Kritik sprechen.

Mit der sukzessiven Zufuhr neuer U-Bahn-Wagen werde sich die kritische Fahrzeugverfügbarkeit, insbesondere im Kleinprofil, in den nächsten Monaten entspannen, schreibt der Vorstand. Seit 2015 seien 88 Wagen zur Flotte hinzugekommen. Noch bis April 2019 werden weitere 68 Wagen für das Kleinprofil ausgeliefert. Zudem sei man Dank der Einigung mit Siemens in der Lage, weiterer U-Bahnzüge des Typs IK für das Großprofil zu beschaffen.

In ihrem offenen Brief, den die Zeitung "Neues Deutschland" abdruckte und der auch dem rbb vorliegt, schrieben die Mitarbeiter: "Die Situation ist nicht nur ernst, sondern sie ist dramatisch." Sie seien in Sorge, dass es in den nächsten Jahren zu "katastrophalen Entwicklungen" komme, wenn man nicht gegensteuere. Es müsse dringend in qualifiziertes Personal, die Infrastruktur und neue Fahrzeuge investiert werden.