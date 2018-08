Der Verbund von Lebensmittel-Einzelhändlern Edeka testet an seinen Wurst- und Käsetheken den Verkauf von Waren in Mehrweg-Dosen. Das kündigte die Unternehmensleitung am Dienstag an. Mit dem Verweis auf "die Hygiene" ist es Kunden derzeit nur selten möglich, an der Käsetheke Wurst oder Käse in eigenen mitgebrachten Verpackungen zu kaufen.

Ein neu entwickeltes Mehrweg-System könnte künftig bundesweit eingesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung. Der erste Test startet in Büsum in Schleswig-Holstein. Dort können Kunden Wurst oder Käse in einer Dose kaufen, die sie beim nächsten Einkauf wieder zurückgeben können.