Neue Zahlen für Berlin - Tausende Miet- in Eigentumswohnungen verwandelt

08.08.18 | 10:54 Uhr

In Berlin boomt der Immobilienmarkt und darum wird dort auch zünftig geschachert. So werden in Mietshäusern einzelne Wohnungen zu Eigentumswohnungen. Das passiert immer öfter, sagen aktuelle Zahlen des Senats. Die Linke fordert hier Neuregelungen.



Auch die strengeren Regeln helfen offenbar wenig: In Berlin sind im vergangenen Jahr erneut tausende Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Das geht aus einer an Mittwoch veröffentlichten Antwort von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Gaby Gottwald im Abgeordnetenhaus hervor. Demnach wurden von Juli 2017 bis Ende Juni 2018 rund 14.000 Wohnungen umgewandelt. Auch Milieuschutzgebiete - in denen strengere Regeln gelten - sind betroffen. In einem Jahr seien lediglich zwei Anträge auf Umwandlung abgelehnt worden, heißt es in der Antwort Lompschers.

40 Prozent der Eigentumswohnungen werden weitervermietet

Das passierte vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg (rund 3.300), Charlottenburg-Wilmersdorf (2.800 Wohnungen) und Mitte (rund 2.400). Laut Senatsverwaltung ist die Statistik lediglich eine Momentaufnahme, weil wohl auch noch nachträglich Fälle dazukommen können. Dass es jährlich Tausende Umwandlungen gibt, zeigte zuletzt auch eine andere Erhebung. Nach Daten der Gutachterausschüsse, die Kaufverträge auswerten, wurden im Gesamtjahr 2017 rund 16.500 Mietwohnungen zu Einzeleigentum. Zuletzt war etwa jede vierte Wohnung in Berlin eine Eigentumswohnung. Dabei wird mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen von den Besitzern bewohnt (60 Prozent), der Rest wird vermietet.

Linke kritisieren Ausnahmeregelung

Hintergrund dieser Entwicklung ist der in Berlin boomende Immobilienmarkt. Weil viele Menschen in die Stadt ziehen, kann die Wohnungssuche zur Geduldsprobe werden. Derweil steigen die Mieten. In den sogenannten Milieuschutzgebieten gelten für Modernisierungen oder auch Umwandlungen daher strengere Regeln. Allerdings werden auch in solchen Schutzbereichen noch immer Häuser in einzelne Wohnungen aufgeteilt, wie aus der parlamentarischen Anfrage hervorgeht. Wenn sich der bisherige Besitzer verpflichtet, Wohnungen für sieben Jahre nur an Mieter zu verkaufen, muss laut den Regelungen auch eine Umwandlung in Milieuschutzgebieten genehmigt werden. Weil in der Realität bislang nur wenige Mieter in diesen Schutzgebieten die Wohnung auch kaufen, fordert Gaby Gottwald, die Ausnahme abzuschaffen. Berlin ist mit dem Vorstoß, das im Bundesrecht zu ändern, im Bundesrat allerdings gescheitert.

Auch Mieterverein sieht Handlungsbedarf

Gaby Gottwald sieht die Umwandlung von Mietshäusern nach eigener Aussage generell kritisch, weil neue Besitzer oft versuchen würden, Mieter loszuwerden. Die neuen Käufer wollten oft selbst in der Wohnung leben oder die Miete bei einem Mieterwechsel erhöhen. Auch der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, sieht Handlungsbedarf. Zweck der Milieuschutzgebiete sei, Mieter vor Verdrängung zu schützen. Bei einer Umwandlung steige dieses Risiko, sagte Wild. Seit der veränderten Gesetzgebung 2015 sei die Zahl der Umwandlungen in geschützten Gebieten zurückgegangen, es gebe sie aber immer noch. Die Verkäufer machten sich dabei bestimmte Lücken im Gesetz zu Nutze.

