Ein backsteinroter Bürohochhausriegel am Saatwinkler Damm unweit des Flughafens Berlin-Tegel – hier befand sich jahrzehntelang der Sitz von Air Berlin. Gut tausend Mitarbeiter planten bis zum Aus am 28. Oktober einst die Flüge im weltweiten Netz, stellten Flugzeugcrews zusammen und verwalteten die Airline. Börsennotiert war die Air Berlin PLC zwar in London, doch dort arbeitete nur etwa ein gutes Dutzend Angestellte. Der operative Teil, das rote Herz der Luftverkehrs KG, schlug in Berlin.