Landwirte mit starken Einbußen wegen der Dürre sollen Nothilfen des Bundes bekommen. Angesichts von Ernteschäden "nationalen Ausmaßes" will der Bund 150 Millionen bis 170 Millionen Euro ergänzend zu Länderprogrammen geben, sagte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin. Insgesamt soll die Unterstützung mit den Ländern 340 Millionen Euro betragen.

Angesichts der starken Trockenheit in vielen Regionen Deutschlands fuhren die Bauern eine deutlich schlechtere Ernte ein. Bei Getreide ergebe sich in diesem Jahr eine Menge von 35,6 Millionen Tonnen und damit ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Deutsche Bauernverband mit. Hinzu kämen Einbußen bei Kartoffeln, Zuckerrüben und vor allem beim Anbau von Tierfutter. Der Bauernverband hatte eine Unterstützung von einer Milliarde Euro gefordert. Zuletzt hatte der Bund 2003 wegen einer Dürre Hilfen gezahlt.

Der Potsdamer Klimaforscher Lotze-Campen sieht in Hilfszahlungen an die Landwirte allerdings nur eine kurzfristige Lösung. Nur 15 Jahre nach dem "Jahrhundertsommer" habe es erneut ein heißes Jahr gegeben, sagte er am Mittwoch im rbb-Inforadio. "Wenn es in Zukunft öfter solche Ereignisse gibt, dann kann man nicht jedes zweite Jahr mit Ausnahmesituationen ankommen - sondern dann muss man grundsätzlich überlegen, wie sich die Landwirtschaft anpassen kann."



"Langfristig müsse sich auch die Landwirtschaft daran beteiligen, den Klimawandel zu bekämpfen, sagte Lotze-Campen im Inforadio. Denn auch sie trage maßgeblich zu Klimaveränderungen bei. Die Emissionen müssten bis zur Mitte des Jahrhunderts um 95 Prozent reduziert werden, so der Klimaforscher weiter. Um dieses Ziel zu erreichen, hätten alle Wirtschaftssektoren die Verantwortung, einen Beitrag zu leisten.