Medienboard Berlin-Brandenburg - Frauen erhalten weniger Filmförderung als Männer

06.08.18 | 11:37 Uhr

Unter den Absolventen von Filmhochschulen sind Frauen und Männer etwa gleich stark vertreten, doch nach dem Abschluss wird die Verteilung ungleich: Frauen sind im Filmgeschäft unterrepräsentiert und erhalten weniger Fördergelder.

Frauen im deutschen Filmgeschäft sind trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren noch immer unterrepräsentiert. Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen erhalten auch in Brandenburg nicht die gleiche Filmförderung wie ihre männlichen Kollegen. Das geht aus Angaben des Medienboards Berlin-Brandenburg hervor, auf die sich die SPD-Abgeordnete Klara Geywitz in einer Anfrage an die Landesregierung über Parität in der Filmförderung bezieht. Danach hatten Regisseurinnen im vergangenen Jahr 14 Millionen Euro Fördergelder für 72 Langfilme beantragt, aber nur 4,4 Millionen für 29 Filme erhalten. Den männlichen Kollegen dagegen bewilligte das Medienboard 14,6 Millionen von erwünschten 34,5 Millionen Euro für 127 Filme. Damit wurden 66 Filme realisiert.

2018 sieht es bisher etwas besser aus

Im ersten Halbjahr 2018 erhielten Regisseurinnen immerhin für 23 Projekte 5,52 Millionen Euro und damit etwa die Hälfte der Fördergelder von 10,7 Millionen Euro, die Regisseure für 40 Filme bekamen. In ihrem zuletzt veröffentlichten Geschäftsbericht bestätigt die Fördergesellschaft das Missverhältnis zwischen den Geschlechtern. "Frauen stoßen - trotz guter Ausbildung - in der männerdominierten Film- und Fernsehbranche immer wieder an die berühmte gläserne Decke. Ihnen fehlen nicht so sehr weibliche Regievorbilder, aber dafür tragfähige Netzwerke und familienfreundliche Arbeitszeiten", heißt es darin.



Landesregierung Brandenburg lehnt Quotenförderung ab

Auch die Landesregierung verweist in ihrer Antwort an die SPD-Parlamentarierin darauf, dass sich "branchenkulturelle Herausforderungen und Barrieren" stärker auf Frauen als auf Männer auswirken, lehnt aber eine Filmförderung wie in Schweden ab. Dort gibt es eine Regelung, wonach die Hälfte des Filmförderungsbudgets an Regisseurinnen, Produzentinnen und Drehbuchautorinnen vergeben werden muss. Nach Angaben des Schwedischen Filminstituts wurden von 2013 bis 2017 rund 56 Prozent der geförderten Filme von Frauen produziert, 44 Prozent aller Filme von Regisseurinnen gedreht, und 40 Prozent der Drehbücher von Autorinnen geschrieben. Doch nach Ansicht der brandenburgischen Landesregierung ist dieses Modell für die Hauptstadtregion nicht tauglich, weil es zu wenige Anträge auf Produktionsförderung gebe.

Verein: "Filme von Frauen gewinnen mehr Preise"

Dem widerspricht der Verein Pro Quote Film, ein Zusammenschluss von rund 400 weiblichen Filmschaffenden, der sich für einen höheren Frauenanteil bei Kino- und TV-Produktionen einsetzt. "Eine Quote von 50 Prozent bei den Filmförderungen wäre ein Anreiz für Produktionsfirmen, Projekte mit Frauen in den Schlüsselpositionen einzureichen", sagt Regisseurin und Drehbuchautorin Barbara Teufel vom Vorstand des Vereins. In den vergangenen 20 Jahren hätten etwa genauso viele Frauen wie Männer in den Fächern Regie, Produktion und Drehbuch die deutschen Hochschulen absolviert. "Filme von Frauen laufen erfolgreicher auf Festivals und gewinnen mehr Preise, das ist auch in Studien belegt", sagt Teufel, die mehrere Jahre als Professorin für Spielfilmregie an der Kölner Kunsthochschule für Medien arbeitete. "Das erfolgreiche schwedische Modell lässt sich ganz einfach auf Deutschland übertragen, es fehlt bisher lediglich der Wille dazu." Auch die SPD-Abgeordnete Geywitz setzt sich für eine ausgeglichene Vergabe von Fördermitteln und Produktionsaufträgen zwischen den Geschlechtern ein. In der Landesregierung gebe es dazu eine "hohe Sensibilität beim Thema Gender", aber sie sehe noch keine Lösung wie feste Quoten.

