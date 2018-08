Der Berliner Kochbox-Versender HelloFresh wird wegen hoher Investitionen und der Expansion in einen neuen Markt länger rote Zahlen schreiben. "Wir sind überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung ist", sagte Unternehmensgründer Dominik Richter am Montag.



Ursprünglich wollte das 2011 gegründete Berliner Unternehmen im vierten Quartal 2018 operativ die Gewinnschwelle knacken. Dies sei nun erst für kommendes Jahr geplant, kündigte Finanzchef Christian Gärtner an, ohne Details zu nennen.