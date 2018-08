Werte ab 26 Grad in Räumen können demnach in Einzelfällen bereits zu Gesundheitsgefahren führen. Ab 30 Grad sind Maßnahmen vorgeschrieben, die Lage zu verbessern, etwa mehr Sonnenschutz, bessere Lüftung, das Bereitstellen von Getränken oder eben eine Verlagerung der Arbeitszeit. Ab 35 Grad gilt ein Raum als ungeeignet für Arbeit. Das Temperaturlimit gilt grundsätzlich für alle Jobs - wie beispielsweise für Bauarbeiter.

Weil es in den Büros sehr heiß wird, dürfen die Mitarbeiter der Berliner Bauverwaltung in diesen Tagen schon um 14.00 Uhr nach Hause gehen. Dass die Arbeit aber auch nicht nachgeholt werden muss, stößt vielerorts auf Unverständnis.

Stefan Schröer: In der Arbeitsstättenverordnung ist tatsächlich eine Grenze von 35 Grad vorgesehen, die als Limit gilt. In der Regel ist ein Arbeiten ohne besondere Maßnahmen gesundheitlich nicht mehr zumutbar. Wenn der Arbeitgeber besondere Schutzmaßnahmen ergreift, zum Beispiel dass er Arbeitsunterbrechungen oder einen gekühlten Raum zur Verfügung stellt, kann man auch bei mehr als 35 Grad Arbeitsleistungen noch erbringen. Das ist aber eher der Ausnahmefall. Einfach Feierabend machen geht auf keinen Fall.

Das kann man nur anregen. Mit einem Ventilator nimmt man auch betriebliche Mittel des Arbeitgebers in Anspruch – also den Strom. In einem gewissen Maß greift man auch in die Betriebsorganisation ein. Es sind also auch Sicherheitsvorschriften zu beachten. Auch die Auslastung der elektrischen Leitung kann ein Thema sein. Grundsätzlich ist es also kein Recht, aber mit Einverständnis des Arbeitgebers geht das schon.