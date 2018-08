Bild: ZB

Tourismus in Brandenburg - Sommerwetter sorgt für volle Bücher bei Hoteliers

11.08.18 | 11:49

Die Hoteliers in Brandenburg können sich freuen: "Insgesamt sprechen die Partner vor einer sehr guten Buchungslage", so Birgit Kunkel, Sprecherin der Landesmarketingorganisation Tourismus-Marketing Brandenburg (TMB). Kurzfristige Anfragen hätten häufig gar nicht mehr bedient werden können. Insbesondere der Bereich der Ferienwohnungen und Ferienhäuser boome in diesem Jahr wieder. Ebenfalls sehr zufrieden sei die Campingbranche. "Sie profitiert eindeutig vom sehr guten Sommerwetter", sagt Kunkel.

Von einer guten Auslastung der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen berichtet auch Brandenburgs Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Potsdam. "Besonders stark sind die Anbieter nachgefragt, die einen guten Service bieten", sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke. Interessant für Touristen seien immer Zusatzangebote, die Gästen entweder im Hotel oder über einen Partner zur Verfügung gestellt werden. "Das kann der Kanuverleih im Spreewald oder das Stand-Up-Paddling auf den Ruppiner Seen sein", so Olaf Lücke. Auch wenn für manchen Reisegast der Strandurlaub an der Ostsee attraktiver sei, könne Brandenburg mit seinen Seen bei Tagesgästen aus Berlin punkten, so Lücke. In der Hitzeperiode sei es für die Gastronomen aber besonders wichtig, mit Klimaanlagen, Ventilatoren oder zumindest Sonnenschirmen aufzuwarten. "Wer das noch nicht erkannt hat, bei dem wird wohl spätestens nach diesem Sommer ein Umdenken stattfinden", sagt der Dehoga-Hauptgeschäftsführer.

Zuwächse unabhängig von der Sommerhitze

Der Tourismus in Brandenburg kann allerdings auch unabhängig vom geradezu tropischen Sommerwetter der vergangenen Wochen zulegen. Das zeigen Zahlen der TMB: Demnach wurden bis Anfang Juni bereits 4,6 Millionen Übernachtungen registriert. Das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch bei gut 1,76 Millionen Gästeankünften gibt es einen Anstieg von 6,2 Prozent im Vergleich zu 2017.



Zwar verzeichnen einige Kultureinrichtungen an heißen Tagen weniger Besucher als an verregneten, wie etwa das Schloss Rheinsberg; generell seien Museen und Ausstellungen aber für viele Urlauber eine willkommene Alternative zur Hitze, heißt es vom TMB. So habe eine Befragung der Agentur ergeben, dass etwa die Hälfte der Touristen aus einem kulturellen Anlass nach Brandenburg gereist seien. "Grundsätzlich verzeichnen brandenburgische Museen in der Gesamtheit eine leichte Steigerung", informiert eine Sprecherin des Brandenburgischen Museumsverbands.