Der schwedische Möbelriese Ikea will seine eigenen gebrauchten Möbel zurückkaufen. Dies teilte das schwedische Unternehmen am Montag mit. Ab 1. September startet das Pilotprojekt "Zweite Chance" in fünf Einrichtungshäusern – darunter ist auch die Ikea-Filiale in der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg.