Interview | Air-Berlin-Insolvenzverwalter Flöther - "Ich werde Ansprüche gegen Etihad geltend machen"

08.08.18 | 06:34 Uhr

Der Bund bekommt möglicherweise mehr von seinem Millionen-Kredit an Air Berlin zurück, als bisher angenommen. Das stellt Insolvenzverwalter Lucas Flöther im Interview in Aussicht. Er prüft zur Zeit, wer noch Schulden bei Air Berlin hat - und will mit diesem Geld das Staatsdarlehen zurückzahlen.



rbb: Wenn Sie zurückschauen, wann sind Sie zum ersten Mal mit Air Berlin geflogen, wann zum letzten Mal, gibt es persönliche Erinnerungen die sie an diese Airline haben? Lucas Flöther: Also ehrlich gesagt, wann ich zum ersten Mal mit Air Berlin geflogen bin, das weiß ich gar nicht mehr. Zum letzten Mal, das kann ich gut sagen, das war relativ zeitnah zur Insolvenzantragstellung, kurz davor. Da kam ich mit meiner Familie aus dem Urlaub aus Mallorca zurück. Können Sie sich noch an den Flug erinnern? Ich kann mich noch an den Flug erinnern und natürlich an das rote Herz und an das Logo und an auch die Uniformen. Das ist, glaube ich, noch bei allen, die mit Air Berlin geflogen sind, ziemlich präsent.

In welcher Verfassung war das Unternehmen, als die Insolvenzverwaltung durch Sie startete? Am 15. August letzten Jahres begann zunächst die sogenannte Eigenverwaltung. Da wird zunächst kein Insolvenzverwalter bestellt sondern ein sogenannter Sachwalter. Und Der Sachwalter hatte die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen. Erst nach Ende des Verkaufs wurde das Verfahren in ein Regelinsolvenzverfahren umgewandelt und da bin ich dann zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Zu Ihre Frage, wie die Situation im August 2017 war: Air Berlin hatte kein Geld, um die Löhne der Mitarbeiter zu bezahlen; hatte kein Geld für Kerosin; kein Geld für die Wartung der Flugzeuge; kein Geld für Zahlungen der Miet- und Leasingraten. Auch das ist kein Wunder. Deswegen hat er Berlin in den Vorjahren ganz drastische Verluste eingefahren und das Geld fehlte im August letzten Jahres, weil Etihad nicht mehr bereit war, die Verluste auszugleichen. Die Bundesregierung ist damals eingesprungen, hat mit einem Millionen Kredit geholfen. Wobei hat denn dieser Kredit tatsächlich geholfen? Es war Sommer, die Hochsaison. Es wären Millionen von Urlaubsreisenden überall auf der Welt gestrandet, festgesessen. Die hätten ohne Geld in diesem sogenannten Grounding - so heißt das in der Airlinesprache, der sofortigen Stilllegung - hätte man die Mitarbeiter sofort freistellen müssen. Es wäre das absolute Chaos entstanden, auch für die Gläubiger. In diesem Fall wäre auch ein Verkauf der Airline noch nicht mal mehr in Teilen möglich gewesen in diesem Chaos. Insofern hatte der Kredit die Fortführung des Unternehmens, das Weiterfliegens ermöglicht. Das hat, glaube ich, allen Beteiligten, nicht zuletzt den Gläubigern und den Kunden, den Reisenden geholfen. Es war eine große Summe: 150 Millionen Euro. Weshalb war Air Berlin letztlich dennoch nicht mehr zu helfen? Also ein Erhalt von Air Berlin als Ganzes stand meines Erachtens im Insolvenzverfahren nie zur Debatte. Das wäre sicherlich auch illusorisch gewesen. Wesentliche Teile der Airline waren stark defizitär wie zum Beispiel die Langstrecke. Deswegen war es oberstes Ziel, die überlebensfähigen Teile von Air Berlin auf Investoren zu übertragen und dadurch zu erhalten. Das ist übrigens das Geschick eines jeden Alters, dass er schaut, welche Teile des Patienten, des Krisen-Unternehmens sind erhaltenswert und welche nicht.

Zu meiner Arbeit gehört auch Haftungsansprüche gegen Geschäftsführer, gegen Vorstände, gegen Organe geltend zu machen.

Was ist denn aus diesen 150 Millionen überbrückungskredite der Bundesregierung geworden? Ich kann natürlich zu den Details und zu Zahlen öffentlich nicht wirklich konkrete Dinge sagen. Aber was ich sagen kann, wir haben natürlich dieses Geld genutzt um Weiterfliegen zu können, um die Braut sozusagen schön zu machen, um damit dann auch überlebensfähige Teile zu verkaufen und zu verwerten zugunsten der Gläubiger. Wir haben es damit geschafft auch Verwertungserlöse zu erzielen und damit auch bereits einen großen Teil des Darlehens zurückführenkönnen. Wir werden sehen. Die Verwertung ist ja noch nicht abgeschlossen. Das also auch weitere Teile des Darlehens zurückgeführt werden können. Sie haben damals auch erstmals Kontakt gehabt mit den Mitarbeitern. Wie haben Sie die Stimmung im Unternehmen damals erlebt? Air Berlin - die Marke kannte ja in Deutschland jedes Kind. Natürlich haben sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifiziert. Die standen natürlich hinter dem Unternehmen; haben sich aber bei so einem Schritt sehr viele Sorgen gemacht um ihre Arbeitsplätze. Hinzu kam, dass die Gesellschaften des Air-Berlin-Konzerns ja schon seit Jahren unter erheblichem Druck standen. Das hat natürlich Spuren hinterlassen bei den Mitarbeitern. Da war es Aufgabe eines damals zunächst Sachwalters, später das Insolvenzverwalters, sie auch aufzuklären, dass sie zum Beispiel durch die Zahlung des Insolvenzgeldes keinen Schaden nehmen können. Dass wir versuchen, weiter zu fliegen. Wir haben dann versucht in Mitarbeiterversammlungen möglichst viel Transparenz zu schaffen, damit wir die Arbeitnehmer motivieren können, weiter zu fliegen. Es hieß in der Endphase von Air Berlin, 80 Prozent der Mitarbeiter hätten gute Jobchancen bei Konkurrenzunternehmen. Was ist eigentlich daraus geworden? Wir wissen, heute suchen alle Airlines sowohl Kabinenpersonal als auch Piloten. Das ist tatsächlich so. Es gibt leider keine belastbaren Zahlen, also keine exakten, gerichtsfesten Nachweise. Da nur solche ehemaligen Arbeitnehmer erfasst werden konnten, die sich arbeitslos gemeldet haben und es sind viele direkt in neue Arbeitsverhältnisse gewechselt. Aber was wir hören aus dem Markt, was auch die Behörden zum Teil bestätigt haben, ist, dass nahezu alle gekündigten Arbeitnehmer wieder Beschäftigung gefunden haben. Da hat natürlich auch sehr geholfen, das zur Überbrückung eine Transfergesellschaft eingerichtet worden war, um die Arbeitnehmer in neue Jobs zu vermitteln. Da Dank an die Politik und an das Land Berlin. Das hat uns sehr geholfen.

Lässt sich beim derzeitigen Stand des Verfahrens eigentlich schon überschauen, wer als Gläubiger wahrscheinlich auf seinen Forderungen gegen Air Berlin sitzen bleibt und wer eher nicht? Alleine die Gläubiger Zahl ist noch offen. Wir rechnen mit Gläubigern von weit mehr als einer Million. Auch das ist relativ einzigartig in einem Insolvenzverfahren. Wir haben es bislang noch nicht geschafft, alle Gläubiger zu erfassen. Wir können momentan noch nicht mal die abschließende Höhe der Verbindlichkeiten von Air Berlin sagen. Da finden auch weiterhin gerichtliche Prüfungstermine statt, wo dann im Insolvenzverfahren die Forderungen der einzelnen Gläubiger, Stück für Stück geprüft werden. Eine Million Gläubiger, wie kommt diese hohe Zahl zusammen, sind das Ticketkäufer, die sagen: "Wir möchten gerne einen Teil unserer Ticketskosten wieder zurück"? Genau. Das sind vor allen Dingen auch Ticketkäufer, die nicht abgeflogene Tickets haben. Die also ein Ticket gekauft haben, aber den Flug nicht mehr antreten konnten wegen der zwischenzeitlich erfolgten Einstellung des Flugbetriebs. Thomas Winkelmann, der Manager kam von der Deutschen Lufthansa war bei Eurowings beschäftigt und schließlich der letzte Chef von Air Berlin. Zum Jahresende soll er seinen Chefposten bei der ehemaligen Air Berlin verlassen. Sein vorzeitiger Abschied geht wahrscheinlich mit einem Gehaltsverzicht beinher. Bedeutet das nun neue Hoffnung für Gläubiger, die dieses Geld unter sich aufteilen können? Tatsächlich kommt die Einigung mit Herrn Winkelmann über seinen vorzeitigen Abschied den Gläubigern von Air Berlin zugute. Herr Winkelmann Verzicht auf einen Teil seines ihm vertraglich vereinbarten Gehalts. Dieser Teil steht dann den Gläubigern der Insolvenzmasse zur Verfügung. Da wir jedoch mit Herrn Winkelmann Stillschweigen über die Konditionen und die Höhe dieses Teils, der der Masse zufließt, vereinbart haben, kann ich Ihnen leider auch über die Höhe der Summe nichts Konkretes sagen.

Zu ihren Aufgaben gehört es, im Insolvenzverfahren offene Forderungen von Air Berlin gegen andere Unternehmen geltend zu machen. Worum geht es dabei? Das sind oft ganz beträchtliche Vermögenswerte. Etwa eine Kaution die Air Berlin in irgendeinem Flughafen dieser Welt geleistet hat. Und sie können sich vorstellen, gerade wenn das international im Ausland stattfindet, ist das nicht immer nur mit einem einzelnen Brief getan, diese Ansprüche geltend zu machen. Auf der anderen Seite gehören dazu aber auch Haftungsansprüche gegen Geschäftsführer, gegen Vorstände, gegen Organe, die ein Verwalter geltend zu machen hat. Aber eben auch Ansprüche gegen Gesellschafter. Und dazu bedarf der Aufarbeitung der Buchhaltung. Was bei einem Unternehmen dieser Größenordnung auch Jahre dauern könnte, diese Unterlagen zu durchforsten und daraus dann detektivisch solche Ansprüche herzuleiten. Hauptgesellschafter von Air Berlin war Etihad. Gibt es da noch Ansprüche die realistischerweise geltend gemacht werden können? Es gab ja dann ein Prüfverfahren. Wir haben da auch eine ganze Reihe von Gutachten von renommierten Experten eingeholt und kommen zu dem Ergebnis, dass man mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch Ansprüche gegen Etihad geltend machen kann. Was ich tun werde. Was bleibt für Sie als Insolvenzverwalter künftig noch zu tun? Ist ein rasches Ende absehbar; werden Sie Weihnachten durch sein oder ist das weit gefehlt? Das ist weit gefehlt. Gerade die Durchsetzung von Forderungen im Ausland ist ein sehr langwieriger Prozess. Parallel dazu muss ja auch die Buchhaltung aufgearbeitet werden, um überhaupt erst einmal Ansprüche zu identifizieren. Wir gehen davon aus, dass das Insolvenzverfahren von Air Berlin noch mehrere Jahre, wir schätzen, etwa bis zu zehn Jahre andauern könnte. Was aber, ehrlich gesagt, auch bei einer Konzerninsolvenz dieser Größenordnung keine Ausnahme sondern die Regel ist. Ich bedanke mich für das Gespräch.

Bei diesem Text handelt es sich um eine leicht gekürzte Fassung eines Interviews, das Andreas Friebel für Inforadio geführt hat.