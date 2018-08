Audio: Kulturradio | 24.08.2018 | Carmen Gräf | Bild: dpa/Rückeis

Gebäude des früheren KZ-Außenlagers - Lichterfelder Initiative fordert Gedenkstätte auf Neubaugebiet

28.08.18

Es ist eines der größten Wohnungsbauprojekte Berlins: 2.500 Wohnungen auf 97 Hektar in Lichterfelde-Süd. Das Problem: Auf dem Neubaugebiet befand sich während des Zweiten Weltkriegs ein Kriegsgefangenenlager. Was davon übrig ist, will eine Initiative erhalten. Von Carmen Gräf

"Non, je ne regrette rien" ("Nein, ich bedaure nichts") ist einer der bekanntesten Chansons von Edith Piaf. Die Sängerin, schon zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Star, trat in den 1940er Jahren als Patin des "Stammlagers III D" in Berlin-Lichterfelde auf - vor den französischen Kriegsgefangenen. Diese Auftritte habe sie genutzt, um Gefangenen zur Flucht zu verhelfen, sagt Thomas Schleissing-Niggmann, der Vorsitzende der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde. Damals hätten Piaf und ihre Leute Alkohol und Zigaretten für die Wachmannschaften mitgebracht, um sie in gute Stimmung zu versetzen, berichtet Schleissing-Niggemann. Deshalb hätten sie nach ihrer ersten Tournee Fotos mit den Gefangenen machen dürfen. "Diese Bilder haben sie mit nach Hause genommen, daraus Passfotos gemacht und falsche Papiere in Frankreich anfertigen lassen, um bei der nächsten Tournee einige ausgewählte Gefangene mit diesen falschen Papieren zu versorgen, aus dem Lager zu schmuggeln und mit nach Frankreich zu nehmen."

Baracke des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag III D in der Réaumurstraße 39a in Berlin Lichterfelde-Süd. | Bild: dpa/Rückeis

2.500 Neubau-Wohnungen geplant

Ein paar der Baracken, in denen die Häftlinge wohnten, stehen heute noch. Auf dem Areal des Stammlagers soll allerdings ein riesiges, neues Stadtviertel entstehen: Die Groth-Gruppe plant 2.500 Wohnungen, eine Kita und eine Grundschule. Zunächst hatten die Bauherren geplant, die Baracken abzureißen. Dann mahnte außer der Initiative KZ-Außenlager auch der Denkmalschutz, dass man die Gebäude nicht einfach abreißen könne.

Angrenzend an Brandenburg wird im Berliner Süden im Ortsteil Lichterfelde ein neues Stadtquartier entstehen. Auf einem 97 ha großen Grundstück werden auf 39 ha ca. 2.500 Wohneinheiten entstehen - Doppel-, Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau. | Bild: grothgruppe.de

Der Geschäftsführer der Groth-Gruppe, Henrik Thomsen, ist jetzt im Gespräch mit Denkmalschützern und Bezirksamt. Es müsse erst ein gemeinsames Gutachten geben, um zu schauen, welche historischen Gebäude man erhalten könne, ohne den Neubau zu gefährden, sagt er. Einige der alten Gebäude stünden an Orten, an denen es unterschiedliche Schwierigkeiten gebe - etwa Frischluftschneisen, schwierige Bodenverhältnisse oder ein Kantinen-Pavillon mitten auf dem geplanten Schulgelände, sagt Thomsen. Deshalb schlägt Schleissing-Niggemann vor, einzelne KZ-Häuser mit Stelzen zu überbauen oder sie an anderer Stelle originalgetreu wieder aufbauen: "Es muss ja nicht so aufwändig sein wie beim Kaisersaal am Potsdamer Platz."

Gedenkstein - Säule der Gefangenen - an der ehemaligen KZ-Außenstelle Lichterfelde in der Wismarer Straße in Berlin. | Bild: imago/Schöning

Einige Wohnbaracken sind noch erhalten

Im Lager selbst waren damals zeitgleich etwa 2.600 Menschen eingesperrt. In den Haupt- und Stammlagern Lichterfelde-Süd, Falkensee und weiteren kleineren Lagern waren bis zu 58.000 Gefangene interniert - vor allem Franzosen, aber auch Briten, Italiener und Sowjets. Sie mussten unter anderem in Fabriken Munition herstellen. Die Inittiative möchte in Erinnerung daran die noch existierenden Baracken erhalten. "Es gibt sehr wenige authentische Gebäude oder Zeitzeugen: Sie sind über 90 Jahre alt, sterben oder sind nicht mehr reisefähig", so Schleissing-Niggemann. Deshalb wolle die Initiative das Authentizitätsgefühl am Originalschauplatz erhalten: Nicht moderner Betonbau, wo Bilder an der Wand hängen, sondern etwas, wo man die Enge, die Kühle und das Eingesperrtsein von so einer Baracke fühlen könne, so der Vereinsvorsitzende.

KZ-Außenlager als Gedenk- und Lernort geplant

Ein Teilerhalt der Gebäude ist inzwischen auch für die Groth-Gruppe denkbar. "Konsens besteht darin, dass wir an dem Ort einen Lern- und Gedenkort und auf dem gesamten Gelände Informationstafeln haben werden", sagt Thomsen. Interessierte könnten sich so über die damalige Nutzung des Geländes informieren. Der Gedenkort bestehe dann aus dem authentischen Gebäude. Außerdem werde die gesamte Geschichte des Geländes in Lichterfelde-Süd dokumentiert – mit Ausstellungen oder Computerarbeitsplätzen. So solle auch ein Lernort entstehen, sagt Schleissing-Niggemann. In den nächsten Monaten wird entschieden, wie der Gedenkort genau aussehen soll. 2019 will die Groth-Gruppe mit den Bauarbeiten in Lichterfelde-Süd beginnen.

