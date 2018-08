Das Landesgesundheitsamt in Brandenburg hat ein weiteres Handelsverbot gegen den Pharmahändler Lunapharm erlassen. Es gilt für sechs Monate. In dieser Woche soll ein Gericht über den Einspruch des Unternehmens aus Blankenfelde-Mahlow entscheiden.

Das Landesamt für Gesundheit hat ein weiteres Handelsverbot gegen den Pharmahändler Lunapharm in Blankenfelde-Mahlow erlassen. Es gilt für sechs Monate. Darin wird ausführlicher als in einem ersten Bescheid begründet, warum sich die Firma als unzuverlässig erwiesen hat. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit.

Zuvor hatte das Amt den ersten Bescheid über ein Handelsverbot vom 20. Juli aufgehoben. Man sei zu der Auffassung gelangt, dass die notwendigen Begründungen beim ersten Mal nicht umfassend genug gewesen seien, heißt es in einer Pressemitteilung.