Bürgermeister Müller schaltet sich in Gespräche mit Siemens ein

Konzern plant Forschungscampus in Spandau

Siemens will 500 bis 600 Millionen Euro in einen neuen Forschungscampus investieren - wahrscheinlich in Berlin-Spandau, aber das hängt auch vom Entgegenkommen des Senats ab. Nun hat sich der Regierende Bürgermeister eingeschaltet. Höchste Zeit, heißt es aus der Opposition.