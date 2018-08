Helmut Krüger Potsdam Montag, 27.08.2018 | 08:39 Uhr

Dass der RE 6 aus Neuruppin über Velten nicht attraktiver ist, nimmt überhaupt kein Wunder, wenn in Hennigsdorf im Zweifelsfall auf die langsamere S-Bahn umgestiegen werden muss und keine direkte Verbindung über die Berliner Stadtbahn existiert.



Ansonsten empfinde ich die farbliche Hervorhebung des alten Zeitraums von 2007 - 2012 gegenüber dem aktuelleren Zeitraum 2012 - 2017 etwas problematisch. Denn nichts anderes ist es ja, wenn der Zeitraum 2012 - 2017 in beiden Diagrammen gleich ist und nur der Zeitraum 2007 - 2012 im ersten Diagramm davon abweicht.



Hervorgehoben werden sollte das Aktuellere, denn darauf wäre wohl am ehesten zu reagieren und damit wäre am ehesten zu gestalten.



Längere Züge sind auf fast allen Strecken möglich, dass die Bahnsteige dies nicht hergäben, ist unzutreffend und somit vorgeschoben. Es liegt einfach nur an der Pflicht, einen zweiten Zugbegleiter einsetzen zu müssen, wenn die Züge länger werden. Das soll vermieden werden.