Die Campus-Pläne auf dem Gelände der alten Siemensstadt in Spandau waren in der vergangenen Woche aus Unternehmenskreisen durchgesickert. Demnach sollen dort Büros, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen untergebracht werden. Geplant ist zudem, Start-up-Firmen auf dem Gelände anzusiedeln und dort Wohnungen zu bauen.

Siemens ist damit in Berlin derzeit sehr umworben, denn das Unternehmen will dafür bis zu 600 Millionen Euro investieren. Gleichzeitig aber steht das Unternehmen in der Kritik, denn der Konzern will auch rund 900 Industriearbeitsplätze in Berlin abbauen. "Wenn wir die klassische Industrie verbinden können mit neuen Entwicklungen, können wir die Stärken von Berlin als größtem Produktionsstandort von Siemens mit Facharbeiter- und Ingenieurwissen weiterentwickeln", sagte Abel.