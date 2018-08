Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Konzern plant Forschungscampus in Spandau - Bürgermeister Müller schaltet sich in Gespräche mit Siemens ein

01.08.18 | 17:05 Uhr

Siemens will 500 bis 600 Millionen Euro in einen neuen Forschungscampus investieren - wahrscheinlich in Berlin-Spandau, aber das hängt auch vom Entgegenkommen des Senats ab. Nun hat sich der Regierende Bürgermeister eingeschaltet. Höchste Zeit, heißt es aus der Opposition.

Der Technologiekonzern Siemens will auf dem traditionsreichen Gelände in Spandau 500 bis 600 Millionen Euro in einen Innovationscampus investieren. Der größte private Arbeitgeber Berlins stellt dafür Bedingungen: "Es muss dafür aber auf höchster Ebene Dialogbereitschaft geben", sagte ein Konzernsprecher der "Berliner Zeitung" am Mittwoch. Nun will sich Michael Müller persönlich der Sache annehmen. Die Pläne waren bereits vergangene Woche bekannt geworden. Aus Unternehmenskreisen hatte es geheißen, das Projekt könnte auch international ausgeschrieben werden. Ob Berlin dabei den Zuschlag erhalte, sei fraglich. Nach Informationen von "Bloomberg" sei das Unternehmen sogar drauf und dran, sich für eine andere Metropole zu entscheiden. Der Berliner Senat habe bisher nicht besonders viel Interesse an Siemens' Projekt gezeigt, zitiert das Wirtschaftsmedium eine mit den Vorgängen vertraute Quelle aus dem Konzern.

Opposition: Siemens muss Chefsache sein

Doch die Entscheidung für einen anderen Standort will Berlins Regierungschef Müller (SPD) nun offenbar verhindern. "Es ist klar, dass sich der Regierende Bürgermeister zu gegebener Zeit in diese Gespräche einschalten wird", sagte die stellvertretende Senatssprecherin Kathi Seefeld am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus hatte den Senat am Mittwoch aufgefordert, die Initiative zu ergreifen und auf den Konzern zuzugehen. Müller müsse in Abstimmung mit Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) schnellstmöglich eine Einladung aussprechen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Christian Gräff. "Siemens muss Chefsache mit Dringlichkeit sein." Der FDP-Wirtschaftsexperte Stefan Förster riet Müller dazu, "frühere Differenzen mit der Geschäftsleitung zu überwinden und sich mit Siemens an einen Tisch zu setzen". Er spielt damit auf Müllers Kritik am Abbau von 900 Arbeitsplätzen in Berlin an. Seitdem ist das Verhältnis zwischen der Siemens-Geschäftsführung und dem Berliner Senat schwierig. Dazu kommt: Der Senat und das Bezirksamt Mitte lehnten im Juli die Pläne von Siemens ab, dessen Berliner Repräsentanz in einem denkmalgeschützten Ensemble gegenüber der Museumsinsel zu bauen.

IHK unterstützt geplantes Engagement

Die Grünen-Politikerin Pop hatte die Idee eines Zukunftscampus' bereits am Freitag befürwortet. Die Senatskanzlei wies darauf hin, dass die Staatssekretäre Steffen Krach und Christian Rickerts in den vergangenen Monaten erste konzeptionelle Gespräche mit Siemens über den Campus geführt hätten. Über die genauere Ausgestaltung werde in den kommenden Wochen mit beteiligten Akteuren aus Senat, Wirtschaft und Wissenschaft "konstruktiv beraten", hieß es. Auch die IHK drängt den Senat zur Initiative. Der Innovationscampus wäre laut der IHK-Präsidentin Beatrice Kramm "für den Wirtschaftsstandort Berlin ein Impuls von großer Tragweite". Der Senat solle deshalb "aktiv den Austausch mit Siemens suchen und ein starkes Signal an das Unternehmen senden". Der wirtschaftliche Erfolg Berlins sei auf einen zukunftsorientierten Industriekern angewiesen. Falls sich Siemens für Berlin entscheidet, soll der Zukunftscampus am Stammsitz des Konzerns in Spandau entstehen, also in Siemensstadt. Nach einem Konzeptentwurf sollen auf den Campus Büros, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen untergebracht werden. Geplant ist, Start-up-Firmen auf dem Gelände anzusiedeln, außerdem Wohnungen.

