Nochberliner Dienstag, 14.08.2018 | 13:26 Uhr

Man merkt es, es wird schmutziger und schmutziger, da sich wohl ein Teil der Gäste nicht benehmen kann oder meint, in Berlin könne man gutes, bzw halbwegs normales Benehmen in Sachen Umwelt einfach mal abschalten. Wenn ich morgens mit dem Rad nach Mitte fahre, ist es wie auf einer Müllhalde. Und wir Steuerzahler dürfen das bezahlen, denn ich denke mal, dass die Unternehmen, die vom Tourismus profitieren, wie beispielsweise airbnb und einige mehr keine Steuern hier abführen. Auch in Wohnvierteln steigt der Anteil an Ferienwohnungen dramatisch an und Verdrängung nimmt zu. Bald sind die Berliner nur noch Statisten für die Touris. Gegensteuern wäre für einen verträglichen Tourismus wichtig.