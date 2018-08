Peter Falk Mittwoch, 15.08.2018 | 20:47 Uhr

Ich habe einen Bekannten, der fährt die Linie 7 - grauenvoll, was man da alles zu sehen bekommt. Urinierende, schlafend Penner in Aufzügen, auf Bänken, Drogenabhängige, Dreck, Müll - nur der Anblick in den Abendstunden. Was am Tage dort abläuft, schreibe ich hier nicht, dass würde den guten Menschen nicht gefallen.

Und die Leitung der BVG? Ahnungslos, konfliktscheu, unwillig, sich den Problemen zu stellen.