Bis 2020 will die Universität Potsdam um ein Drittel wachsen. 60 Professuren, 400 Mitarbeiter und rund 3.000 Studierende mehr als bisher solle es dann geben, sagte die Sprecherin der Hochschule, Silke Engel, am Donnerstag dem rbb.

Bei den Studiengängen sollen insbesondere die für angehende Lehrer ausgebaut werden. Zudem sind neue Büroräume und weitere Studentenwohnungen in Planung.



Derzeit studieren an der Uni Potsdam rund 25.000 Studenten. Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren vor allem durch die Nähe zu Berlin stetig größer geworden.