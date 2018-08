Bild: Symboldbild: imago/Hardt

Ladenöffnung am 30. September - Verdi klagt gegen Sonntagsöffnung zur Berlin Art Week

28.08.18 | 17:29

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Dienstag Klage beim Verwaltungsgericht gegen die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags am 30. September in Berlin eingereicht. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hatte den Termin Mitte August als achten verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der Art Week genehmigt. Die Berlin Art Week vom 26. bis 30. September begründe das öffentliche Interesse an der Sonntagsöffnung, so die Senatsverwaltung bei der Bekanntgabe [berlin.de]. Bei der Auswahl des Termins sei berücksichtigt worden, welche Publikumswirksamkeit und welche Bedeutung die geplante Veranstaltung für Berlin habe.



Verdi fehlt "öffentliches Interesse" für die Sonntagsöffnung

Dagegen vertritt die Gewerkschaft die Auffassung, dass die Veranstaltung nicht geeignet sei, um das öffentliche Interesse für die Sonntagsöffnung zu begründen. Eine ausreichende Bedeutung für ganz Berlin sei nicht gegeben, denn lediglich rund 20.000 Besucher seien am letzten Tag der Kunstmesse zu erwarten. Das sei "im Verhältnis zu 3,5 Millionen Einwohnern Berlins eine zu vernachlässigende Größenordnung", sagte Erika Ritter, Landesfachbereichsleiterin Handel. Die Art Week ziehe laut Verdi insgesamt bis zu 110.000 Besucher verteilt auf fünf Tage an. Nach Entscheidung der Senatsverwaltung dürfen Verkaufsstellen am 30. September zwischen 13 und 20 Uhr geöffnet sein. Mit der Sonderregelung ist aber keine Pflicht zur Ladenöffnung verbunden. Nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz [berlin.de] sind in der Hauptstadt acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage im Jahr möglich.



Verkaufsoffene Sonntage 2018 28.01.2018 (zur Internationalen Grünen Woche und zum Berliner Sechstagerennen)

(zur Internationalen Grünen Woche und zum Berliner Sechstagerennen) 18.02.2018 (zur Berlinale)

(zur Berlinale) 11.03.2018 (zur Internationalen Tourismus-Börse)

(zur Internationalen Tourismus-Börse) 12.08.2018 (zur Leichtathletik-Europameisterschaft)

(zur Leichtathletik-Europameisterschaft) 02.09.2018 (zur Internationale Funkausstellung und zum Internationalen Stadionfest)

(zur Internationale Funkausstellung und zum Internationalen Stadionfest) 30.09.2018 (zur Berlin Art Week)

(zur Berlin Art Week) 09.12.2018 (zu Weihnachtsmärkten in der ganzen Stadt)

(zu Weihnachtsmärkten in der ganzen Stadt) 23.12.2018 (zu Weihnachtsmärkten und zum Louis Lewandowski Festival)

Streit um Sonntagsöffnung bereits zu Jahresbeginn

Bereits im Dezember hatte Verdi gegen drei Berliner Sonntagsöffnungen im ersten Halbjahr 2018 geklagt. Das Berliner Verwaltungsgericht gab der Gewerkschaft in der ersten Instanz Recht und untersagte die Ladenöffnung im Dezember 2017 in einer Eilentscheidung. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts reichte allein der Umstand, dass ein Ereignis "berlinweite Bedeutung" habe, für ein öffentliches Interesse an einer ausnahmsweisen Ladenöffnung am Sonntag nicht aus. Der Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes im Januar 2018 jedoch aufgehoben und entschieden, dass Läden und Verkaufsstellen an drei Sonntagen während der Internationalen Grünen Woche, der Berlinale und der Internationalen Tourismusbörse öffnen dürfen. Die Veranstaltungen hätten ein Gewicht, das eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe rechtfertigen könne, hieß es in der Begründung.

Offen ist laut Verdi noch immer das Hauptsacheverfahren dazu, das in den kommenden Monaten zu erwarten ist und möglicherweise durch mehrere Instanzen gehen wird.