Wohnungsbaugesellschaften unter Druck - Jeder bewohnbare Quadratmeter zählt

25.08.18 | 12:48 Uhr

In Zeiten der Wohnungsnot sind die städtischen Wohnungsbaugesellschaften für die Politik so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau: Sie sollen die Mieten im Bestand niedrig halten und gleichzeitig kostengünstig neue Wohnungen bauen. Von Thorsten Gabriel

An der Mendelstraße in Pankow sieht es ein bisschen nach Baustellenparty aus. Jörg Franzen, der Vorstandsvorsitzende der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau, steht unter einem weit aufgespannten Sonnenschirm, vis-à-vis ein Fingerfood-Büffet, neben ihm der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). Und drum herum: eine Baustelle im Endstadium. Auf 14.000 Quadratmetern Grundstück ist hier ein Ensemble aus fünf- bis sechsgeschossigen Wohngebäuden in hellen Sandsteinfarben enstanden. Es ist "das größte bisher realisierte Neubauprojekt der Gesobau mit 351 Wohnungen", verkündet Franzen stolz den Gästen aus der Politik. 2.500 Interessenten gebe es bereits für die Wohnungen.

"Es ist wirklich gut zu sehen, wie es voran geht"

Zwei Zahlen, die zeigen, worum es hier im Kern geht: Die Wohnungsnot der Stadt lindern – schnell und kostengünstig. Wohnungen werden zwar an fast jeder Ecke in Berlin gebaut, doch die meisten davon sind teuer und häufig nur als Eigentum zu haben. Für viele alteingesessene Berliner sind sie unerschwinglich. So ist in den vergangenen Jahren eine Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt entstanden zwischen denen, die in Berlin bereits leben und den 40.000 bis 50.000 Menschen, die jedes Jahr neu in die Hauptstadt ziehen. Sie können oft für Miete oder Eigentum auch tiefer in die Tasche greifen. Da kommt ein Wohnungsbauprojekt wie das der Gesobau mit mehreren hundert Wohnungen zu vergleichsweise günstigen Mietpreisen dem Regierenden Bürgermeister gerade recht. "Es ist wirklich gut zu sehen, wie es voran geht", zeigt er sich vor den versammelten Vorständen und Geschäftsführungen der landeseigenen Gesellschaften erleichtert. "Es wird gebaut."

Projekt an der Ortolfstraße: 400 neue Wohnungen, 30 Prozent davon sind Sozialwohnungen. Bild: rbb/Thorsten Gabriel

Müller und Lompscher üben den Schulterschluss

Obwohl die Stadt bereits seit einem Jahrzehnt wieder wächst, ist die Politik erst mit jahrelanger Verspätung aufgewacht. Ende der 2000er-Jahre, als der Regierungschef noch Klaus Wowereit hieß und eine rot-rote Koalition anführte, wollte vor allem die SPD von einer drohenden Wohnungsknappheit noch nichts wissen. Es war die Linke, die damals in der Regierung die Alarmglocken läutete, damit allerdings bei der SPD-geführten Stadtentwicklungsverwaltung nicht durchdrang. Weshalb es ein bisschen auch Ironie des Schicksals ist, dass nun ausgerechnet eine linke Stadtentwicklungssenatorin wegen des nur schleppend angelaufenen Wohnungsneubaus unter Druck steht. Auch Müller selbst hatte in den vergangenen Monaten immer wieder subtile Kritik an Lompscher und vor allem ihrer Partei geübt, die dem Mantra "Bauen, bauen, bauen" skeptisch gegenüber steht. Doch für Differenzen ist an diesem Tag kein Platz. Im Gegenteil: Demonstrativ üben Müller und Lompscher den Schulterschluss. "Best friends ever", sagt Müller mit schelmischem Lächeln. Er und Lompscher? Ziemlich beste Freunde.

Studentenwohnungen an der Eichbuschallee | Bild: rbb/Thorsten Gabriel

Dachgeschossausbau wird erleichtert

Dabei soll Lompscher bis zum Monatsende ein Konzept vorlegen, wie der Wohnungsneubau beschleunigt werden kann. Manche werteten dies bereits als Ultimatum Müllers gegenüber seiner Senatorin. Doch er erwidert: "Es geht nicht um ein Ultimatum, sondern darum, dass die Koalitionspartner erwarten, dass das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, auch unser Ziel bleibt." Mietregulierung müsse weiterhin eine Rolle spielen, aber auch das Bauen "von Privaten, von Genossenschaften, von städtischen Gesellschaften und auch zum Beispiel das Thema Nachverdichtung und Dachgeschossausbau". Bei aller neuen Freundschaft spiegelt sich in diesen Worten auch Müllers Unzufriedenheit darüber, dass es Negativschlagzeilen gab. Lompscher als Investorenschreck, der Privaten das Bauen verleidet. Etwa den Dachgeschossausbau. Ein Rundschreiben aus ihrem Hause sorgte im vergangenen Jahr für Unmut. Darin verfügte die Oberste Baubehörde, dass für den Ausbau und die Aufstockung von Dächern grundsätzlich keine Straßenbäume mehr zurückgeschnitten oder gefällt werden dürften. Dies ist nun eine der Beschleunigungsschrauben, an denen wohl gedreht wird. Lompscher selbst sagt dazu etwas schmallippig: "Wir sind in Gesprächen darüber, hier tatsächlich zu Korrekturen zu kommen."

Gesellschaften wollen zeigen, dass sie liefern können

Mit anderen Worten: Das Rundschreiben wird wohl kassiert werden. Auch, wenn dies die Wohnungsneubauzahlen nur geringfügig steigen lassen dürfte. Zwar gibt es ein Dachgeschossausbau-Potenzial, doch es ist begrenzt. Aber es gilt eben auch: Jede Wohnung wird benötigt. Das Gesobau-Projekt in Pankow ist eines von insgesamt sechs Neubauvorhaben, das sich Müller und Lompscher an diesem Tag anschauen. Es ist ein Schaulauf der städtischen Gesellschaften für ihre Gesellschafter aus der Politik. Sie wollen zeigen, dass sie liefern können, wie es von ihnen verlangt wird. Nicht nur für die berühmten "breiten Schichten der Bevölkerung", sondern auch für spezielle Zielgruppen. Zum Beispiel für die rund 190.000 Studierenden in der Stadt.

26 Quadratmeter Überseecontainer für 450 Euro monatlich

Das bekommen Müller und Lompscher unter anderem in Treptow vorgeführt. Dort entstehen schachtelartige Studentenapartments aus ehemaligen Überseecontainern. "Das sieht ein bisschen so aus wie auf einem Hochseeschiff", findet Howoge-Geschäftsführerin Stefanie Frensch. 26 Quadratmeter kompett eingerichteter Container mit Dämmung, Fenster und Balkon sind für 450 Euro monatlich zu haben. Das klingt nicht billig, dafür sei aber alles inklusive, argumentiert Frensch. Wasser, Strom, Heizung und Internet. Das Containerprojekt hat die Howoge von einem privaten Entwickler angekauft und führt es nun gemeinsam mit ihm fort. Für Stefanie Frensch steht fest, dass es sich um ein Pilotprojekt handelt. "Es baut auf dem auf, über das alle reden, nämlich Module zu entwickeln, die man auch seriell aneinander reihen kann."

Blick in einen Seecontainer, der zur Wohnung umgebaut wurde | Bild: rbb/Thorsten Gabriel

Typenbau lautet das Stichwort. Nicht nur was Studentenapartments angeht, haben die landeseigenen Unternehmen damit zu experimentieren begonnen. Häuser in Serie. Preiswert gebaut, aber nicht billig aussehend. Auch dies, um letztlich den vielen Ansprüchen gerecht zu werden, die von den Landesunternehmen erwartet werden. Mehr als 30.000 Wohnungen sollen sie insgesamt in den nächsten Jahren gebaut haben und gleichzeitig sozialer Vermieter bleiben. Entscheidend wird sein, dass die Unternehmen den jetzt in Gang gekommenen Neubauprozess verstätigen können. Die ersten Lernphasen haben sie zumindest absolviert.